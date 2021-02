Kristjan Randalu esitleb soolokontsertidel uut nägemust Schumanni "Poeedi armastusest"

"Minu nägemus oli nende laulude tõlgendamine läbi selle helikeele, kuhu ma enda muusikaga nüüdseks jõudnud olen," selgitas Randalu ja lisas, et algne materjal on selgelt klassikaline. "Teoste kõlapilt on aga originaalist eemaldunud ja pianistina on mul vabadus hetkes muusikalist materjali kujundada."

Schumanni lauludel põhineva kavaga jätkab Randalu klassikalistest teostest inspireeritud uue muusika loomist. Möödunud novembris esitas ta koos fagotivirtuoosi Martin Kuuskmanniga uut nägemust Franz Schuberti vokaaltsüklist "Talvine teekond". Varasemalt ka Eesti publiku ees kõlanud kava "Mussorgsky Pictures Revisited" koos saksofonilegendi Dave Liebmaniga ilmus 2020. aastal BMC Recordsi alt ja valiti äsja ajakirja The New York City Jazz Record "Best of 2020" nimekirja.