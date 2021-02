Kultuuriklubis Uus Laine jätkab Salafilmiklubi

Orson Wellesi 1973. aastal valminud film "F for Fake" räägib loo Ungari kunstivõltsijast Elmyr de Horyst, uurides seeläbi laiemalt ka kunsti autentsuse ja autorluse teemat. Vormilisel on "F for Fake" dokumentaalfilm, kuid sinna on segatud ka mängufilmielemente.

Lisaks Wellesi filmile tulevad 10. veebruaril toimuval linastusel näitamisele ka BFMi dokumentaalfilmi magistritudengite esimesed katsetused.

Salafilmiklubi korraldab erilinastusi vähemalt kaks korda kuus, täpsemat infot saab infokirjast.