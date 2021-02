Tristan Priimägi filmisoovitused: "Sea aasta", "Teel taevasse", "Väikesed asjad"

"Sea aasta"

Režissöör: Raimo Jõerand

Tristan Priimäe sõnul on Raimo Jõerand suutnud kinni püüda mitmed 2019. aasta murrangulised sündmused ja põiminud selle ülevaatlikuks kroonikafilmiks, kus on jälgitud nii EKRE võimule tuleku lugu kui ka sügavam ökoloogiline sõnum. "Tore on vaadata ka selles mõttes, et murrangulisel aastal 2019 ei teadnud me midagi murrangulistest sündmustest aastal 2020," muigas ta.

"Ta on suutnud ka labase argipäeva poeetilisse võtmesse väänata, mis on dokumentalisti ülesanne ja mida on tema eeskuju Andres Sööt samasuguste kroonikafilmidega ka varem teinud."

Film ongi Priimäe sõnul pigem põnev ja jälgiv film, režissöör sündmustesse ei sekku. " Ta alguses räägib lahti oma lähtepunktid, miks ta sellist asja teeb, aga ülejäänus laseb sündmustel endal kõneleda."

"Teel taevasse" ("Samtidigt pa jorden")

Režissöör: Carl Olsson

Rootsi dokumentaalfilm näitab matuserituaalidega tegelevate inimeste igapäevaelu. "Selle filmi mõte on panna meid silmitsi hirmsate teemade labase argisusega."

Tõsisel teemal film on lavastuslike nüanssidega ning vaatleb kõike läbi huumoriprisma. "Kaader on hästi läbi komponeeeritud, aga see teema jääb, et need vaesed inimesed, kes seda nii-öelda surma pühitsemist peavad iga päev tegema, nemad ei jõua ka lõpuni pühalikud olla," rääkis ta. "Pildikeel toob koomilise aspekti esile ja ta on meelega keeratud hästi kinematograafiliseks."

"See on skandinaavia dokitoode, kus Eesti on kaastootjana juurde võetud ja see on oluline, sest me hirmsasti tahame saada skandinaavia poti juurde, kus raha palju liigub, nii et iga selllise sammu üle tuleks olla rõõmus."

"Väikesed asjad" ("The Little Things")

Režissöör: John Lee Hancock

"See on selline sarimõrvari triller, mis toetub mitmele klassikule," ütles Priimägi ja lisas, et filmis pole raske ära tunda viiteid filmile "Seven".

"See on uurimislugu, kus tekib üsnagi kõhe kahtlusalune, keda nad hakkavad jälgima ja püüavad aru saada, kas ta on süüdlane või mitte ja meie siis nendega koos."

Ta tõdes, et film on üsna kõhedusttekitav. "Ma ikkagi pärast selle vaatamist öösel olin sunnitud läbi vaatama mingeid kriminaalseid linte oma peas, mida ma võib-olla ei oleks tahtnud näha. Midagi siin on ja miski siin hakkas mõjuma."