Pärnu muuseumis näeb Andrus Joonase juubelinäitust "Meelesurfar"

Pärnu muuseum on eraldanud Andrus Joonase loomingule laialt ruumi, aga väiksemale pinnale poleks kunstniku tööd mahtunudki. Suuremõõtmelised maalid vajavad enda ümber palju õhku, muidu need mõjule ei pääse.

Kui Joonase 27 kunstnikuna töötatud aastale ka õpipoisiaeg lisada, tuleb aastaid 30. Nii on peaaegu kogu Joonase täiskasvanuelu on olnud kunstiga seotud,

Joonase sõnul ei ole kunstiga elamine lihtne. "Selles mõttes ma ei tea ju, mis edasi saabki, aga selle näituse ma pidin ära tegema. Kõik ressursid on raisatud, nii majanduslikud kui füüsilised kui vaimsed. Ega kunstniku elu ei ole ju – selles mõttes, et kui sa selle juba kunagi endale valid – ei ole ju see elu, et kogu aeg on pangaarve täis ja nii edasi," rääkis ta.

Näitus on avatud 11. aprillini.