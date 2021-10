Galerii: Vabaduse galeriis avati Andrus Joonase näitus "Zjem-a, Daur-a"

Vabaduse galerii väljapaneku pealkiri tuleb udmurdi keelest ja tähendab šamaaniks pühitsemist. Andrus Joonas ei ole šamaan mitte ainult metafoorses mõttes, kes kollase huntmehena Alledoias on loonud oma maailma, kus trendid, maitsekus ja ka mõistuspärasus ei kehti. 2011. aastast peale on kunstnik ikka ja jälle külastanud Venemaad, mitte Moskvat või Peterburi, vaid Volga-äärset Samaarat ja Udmurdimaad, et osaleda etnofuturistlikel sümpoosionitel, eelkõige Shirjajevo biennaalil.

Reise on olnud ligikaudu kümme ja kunstnikul on plaanis nendega jätkata. Ta ei sukeldunud välismaal mitte ainult etnofuturistlikku maailma, vaid leidis üles mitmekülgse ja vaba kunsti, mis tema arvates on siinmail kahjuks kadunud.

"Minu maalid on nagu reisikirjeldused või konteinerid ja ajakapslid, kus reis on kokkusurutult jäädvustatud. Nagu kogu mu looming, on ka need teosed isiklikult läbi elatud ja annavad edasi omaenda kogemusi," rääkis Joonas.

Viimaste maalide kõrval saab Vabaduse galeriis ka ülevaate ka Joonase performance'idest, sest suur osa nendest on esitatud väljaspool Eestit.

Andrus Joonas on Pärnu kunstnik, kes on juba kakskümmend aastat korraldanud ja kureerinud Pärnu moodsa kunsti näitusi. Kunstniku tööd on esindatud Eesti Kunstimuuseumis, Tartu Kunstimuuseumis, Pärnu Uue Kunsti muuseumis ja Pärnu muuseumis. Samuti on Andrus Joonase tööd mitmetes erakogudes nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides.

Näitus on avatud 7. - 20. oktoobrini 2021.