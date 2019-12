Kunstnike huvi Pärnu aastanäitusel osalemise vastu püsib ka pärast 25 aastat suur

Pärnu kunsti aastanäitusel on tähtpäev: seda on korraldatud juba veerandsada aastat. Kõigi nende aastate jooksul pole korraldajatel mõttessegi tulnud seda ära jätta, kuna kunstnike huvi on suur.

Näitus on üles seatud raekojas Pärnu linnagalerii ruumides. Seal on kunstnikke, kelle stiili kohe ära tunneb, sest nemad rõõmustavad kunstipublikut igal aastal. Seda võib öelda nii Tiina Ojaste, Pusa, Alar Raudoja kui Andrus Joonase kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Huvitavat kunsti on pakkunud iga näitus ja nii pole linnagalerii juhatajal Alar Raudojal 25 aasta jooksul kordagi tulnud mõtet, et võib-olla sel aastal näitust ei teeks.

"Sellele mõttele, et kas üldse teha, ei ole kordagi selle aja jooksul tulnud. Pigem, on see, et kunstnikud küsivad, kas ikka aastanäitus tuleb ning kas ja millal saab osaleda. Sellist mõtet, kas seda näitust ära jätta, kindlasti mitte," rääkis Raudoja.

Kunstnike arv - 30 ja 40 vahel - on olnud aastaid stabiilne.

"Tööde arv on varieerunud olenevalt sellest, kus me seda näitust teeme. Kas siis vanasti kontserdimajas või siis Rüütli tänava galeriis või hoopis kunstnike majas. Aga kuskil üle 60 töö on tavaliselt olnud. /.../ Nagu seegi kord. /.../ Kindlasti kõik näitused on olnud erinevad. Iga kord on olnud natuke aktsent kas graafika poole peal või maali poole peal või siis on hoopis mingid figuraalsed või kolmemõõtmelised teosed domineerinud. Võib öelda küll, et Pärnus domineerib ülevaatuse maal, pisut vähem graafika, videokunst ja keraamika," selgitas Raudoja.

Linnagalerii auhind läks seekord Pusale, kellel on olnud mitmeti edukas aasta. Veebruaris said kunstihuvilised külastada tema isiknäitust "Roosa täpp".