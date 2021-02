ETV peatoimetaja "Lil Eestist": keeruline on aru saada selle suure avaliku kära eesmärgist

On vist põhjust uhkust tunda, et dokumentalistid on valmis võitlema vahendeid valimata, et saada oma filme näidata ETV-s, sellist tähelepanu seoses filmidega ei mäletagi. Ja hea meel on jätkuvalt sellegi üle, et Eestis on selline vägev kolme tugeva partneri koostöös sündinud lühifilmide projekt nagu "Eesti lood", mis portreteerib Eesti elu. Kui varasemalt oli kõikide filmide esitlus ETV-s öö hakul, siis kolm aastat tagasi tegime julge otsuse, kui otsustasime osa sarja filmidest tuua ETV prime-time'i. Igal aastal tekib filme, mis kõnetavad laiemat auditooriumi oma teemakäsitluse ja jutustamisvormi poolest ning nende kaudu on võimalik "Eesti lugude" projekti järjepidevalt laiemalt teadvustada. Sel aastal lendasid hooga Anna Hintsi film prügisukeldumisest ja Kaupo Kruusiaugu kelmikas film murust, need on teemad, mis kõnetavad meid kõiki.

Me pole valikust välja jätnud ka kitsamaid teemasid ja autorikesksemaid käsitlusi, sest need omakorda pakuvad võimalust filmitegijatele end kunstnikena realiseerida ning luua filme, mis oma hõrkuses pakuvad elamusi filminautlejatele ning on ka edukad rahvusvahelistel festivalidel. Selliste filmide kodu on aastate jooksul olnud ETV2 ja meil on väga hea meel esitleda selliseid filme just selles kultuuri- ja filmikanalis.

Mul on hea meel, et tekkinud on suur hulk tele-eksperte, kes teavad täpselt, mida peab näitama ETV prime-time'is ja mida mitte ning püüavad sellele siis kõlavate pealkirjade abil tähelepanu tõmmata. Keerulisem on aru saada selle suure avaliku kära eesmärgist, aga ega vist kõike tabada suudagi. Rohkem empaatiat sooviks küll kõigile.

Ahjaa, juba pühapäeval saab ETV-st vaadata Erle Veberi uut portreefilmide sarjas sündinud filmi Anu Rauast ning 23. veebruaril Raimo Jõeranna filmi "Sea aasta". Elagu dokumentaalfilmid!

Taavi Aruse lühidokumentaalfilm "Lil Eesti" on ETV2 eetris 19. veebruaril kell 21.30, hiljem jõuab film ka Jupiteri ja ERR-i kultuuriportaali.