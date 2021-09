Portreefilmide konkurss ootab uusi dokumentaalprojekte

ETV peatoimetaja Marje Tõemäe hinnangul on eelmised ideekorjed pakkunud mitmekesise ning inspireeriva valiku, teiste seas on sündinud väljapaistvad portreefilmid Dolores Hoffmannist, Kalju Komissarovist, Tõnu Kõrvitsast, Vello Salost, Peep Puksist, Marju Lepajõest, Konstantin Vassiljevist, Anu Rauast jpt. "Kindlasti on juba praegu tegemist ühe väärtuslikuma audiovisuaalkoguga meie kultuuriraamatukogus," märkis ta.

Eesti Filmi Instituudi eksperdi Filipp Kruusvalli sõnul on konkursi eesmärgiks jäädvustada Eesti kultuuri jaoks oluliste inimeste elust olemuslikke hetki ning selle tulemusena on sündinud väga eriilmelisi ja kunstiliselt kõrgel tasemel filme. Kruusvall lisab: "Lisaks äratundmisrõõmule on paljud portreefilmid pakkunud ka üllatavaid vaatenurki, fookuspunkte ja üldistusi, mis on andnud uue ja täiendava mõistmise nii peategelasest kui ka tema poolt esindatud valdkonnast laiemalt.".

Konkursi eesmärk on luua laiale vaatajaskonnale mõeldud uusi dokumentaalfilme, mis portreteerivad Eesti silmapaistvaid kultuuriloojaid, teadlasi, sportlasi ning ühiskonnaelu mõtestajad. Projektiga soovitakse väärtustada eelkõige neid inimesi, kelle looming või tegevus on jätnud Eesti ühiskonda tunnetatava jälje ning kelle saavutusi omas valdkonnas võib lugeda märgilisteks.

Konkursile on oodatud ideed, mis kaardistaksid peategelase olulisust Eesti kultuuriruumis ja ühiskonnas laiemalt, kuid jälgiks samas filmiloona tema arengujärgus olevaid tegemisi, on need siis elulised või loominguga seotud. Portreteerida võib ka lahkunud heeroseid.



Konkursil võivad kandideerida kõik Eestis asutatud juriidilised isikud, kelle põhitegevusala on filmide tootmine. Esitada tuleb järgmised dokumendid:

- peategelase valik ning põhjendus (1 lk)

- režissööri suhe portreteeritavasse (1 lk)

- filmi teema, kontseptsioon ja visuaalne nägemus (1–2 lk)

- stsenaarne plaan ehk treatment (3–5 lk)

- tootmise eelarve

- režissööri ja produtsendi CV

- projekti võimalik loominguline meeskond (operaator, monteerija, helilooja, toimetaja jne)

- peategelase või tema esindaja kirjalik nõusolek filmis osalemiseks

Ideede esitamise tähtaeg ja koht: 8. november 2021, portreefilm@err.ee



Ideid hindab ERR-i, EFI ja Kultuurkapitali esindajatest ning ühest sõltumatust kultuurivaldkonna eksperdist koosnev žürii. Arvesse võetakse nii valmiva filmi ideed, sisu kui ka teostatavust. Žürii valib välja kuni viis ideed. Portreefilmi pikkus on 55–58 minutit ja tootmine toimub ajavahemikus jaanuar-detsember 2022. Uusi filme esitletakse esmalt kinos ning seejärel jõuavad need ERR-i telekanalite ekraanile.



Dokumentaalfilmide tootmist rahastavad Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Ühele filmile eraldatav toetus on kokku maksimaalselt 30 000 eurot. Varasemaid portreefilme näeb ERR-i veebikanalist Jupiter.