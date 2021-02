Lukamon ja Mick Moon avaldasid ühise singli

Loo produtseeris Taani biidimeister TheSkyBeats.

"Systik sümboliseerib üleminekut. Läbimurre ja vajadus edasi minna. See on midagi mida aeg-ajalt tunneme ja on väga isiklik. Vahel pelgame seda sammu teha. Ometigi on tegemata samm valusam, kui mistahes sammu järel kukkumine. Mõni päev on raske isegi püsti tõusta rääkimata enda süstiku selga ronimisest. Nendel päevadel kajab igatsus lennuks rinnus eriti tugevalt ja Linnutee me sees on kauge, aga nii reaalne," kirjeldas Lukamon uut lugu.

Alles jaanuaris avaldas räppar plaadifirma Emerald City alt oma debüüt-EP "Uus mäng", millega võttis kokku oma 2020. aasta loomingu.