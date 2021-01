Räppar Lukamon avaldas lühialbumi "Uus mäng"

Lukamon kinnitas, et "Uus aasta" on avalöök eeloleva aasta suunas. "Mõtted on uued, pilk on uus," ütles ta ja lisas, et EP-le on jõudnud tema 2020. aasta tippteosed, mis on andnud inspiratsiooni oma loomeprotsessi muusikalise ja visuaalse keele leidmisel. "Tunnen, et olen nüüd 111 protsenti valmis."

Plaadi "Uus aasta" kaks lugu on produtseerinud Hispaania, Saksamaa ja Ukraina produtsente ühendav tiim Beast Inside Beats, ühe looga on esindatud activebynight Hollandist, Shaz Khan Inglismaalt ja fewtile Saksamaalt.

"Lukamon on minu jaoks väga eriline leid Eesti muusikas," ütles plaadifirma Emerald City esindaja Janno Sooäär. "Tegemist on harukordse andega, kellel on selge nägemus oma muusika kõlast, super riimiseadmisoskus ja sõnavara ning noore artisti kohta täiesti hämmastavalt tugev lavatunnetus," kinnitas ta.

Kuula lühialbumit "Uus mäng":