Dvinjaninov vabariigi aastapäeva kontserdist: idee jõudis hästi ja vaimukalt kohale

"Terevisiooni" otsestuudios olid külas lavastaja ja näitleja Andres Dvinjaninov ja laulja Toomas Lunge, kes jagasid muljeid kolmapäevase vabariigi aastapäeva kontsertetenduse kohta. Dvinjaninov märkis, et teda vaimustas just selle vaimukus. Lunge meelest jäi natuke vajaka väärikast tundest, mida ta vabariigi aastapäeva kontsertetendusest alati ootab.

Dvinjaninov ütles, et ta vaatas kontserti suure huviga ja tõdes, et see oli erakordselt mitmekesine, mis oli ilmselgelt ka eesmärk. "Klavessiinist räpini, vene keelest eesti keeleni, mis oli väga tore. See mängumaa oli hästi lai. Mulle see väga meeldis."

Üks, mis teda pisarateni naerma ajas, oli Earth, Wind and Fire'i "September" kasutamine kontsertlavastuses, mis tema meelest ei sobinud sinna absoluutselt.

Lunge märkis, et noored olid teinud ära hea töö ja kiitis eriti neid, kes olid ehitanud Goldbergi masina. "See võttis noortel väga palju aega ja vaeva. Tahaks isegi küsida, et kaua nad seda tegid ja palju seda pidi katsetama, kuni see lõpuks välja tuli."

Lunge lisas, et üks tema ootusi vabariigi aastapäeva kontserdi suhtes on saada väärikat tunnet. "See on meie vabariigi pidupäev, sünnipäev. Ma tahaksin ületatuse tunnet. Eile jäi natuke vajaka." Lunge sõnul oli lavastuse idee samas väga selge.

Dvinjaninov märkis, et see oli noorte inimeste vabadus lahendada see idee täpselt selliselt. "See galerii, mis meie ees ringlaual jooksis, oli kindlasti kellegi jaoks šokeerivalt ebatavaline, aga mina lustisin."

Lunge tõstis esile ka kontsertlavastuse ilusat, nutikat kujundust. Samuti on tema meelest tore idee panna kokku 5miinust ja viipekeel.

Dvinjaninovi üks lemmikmomente oli Liisi Koikson. "Mulle nii meeldis Koikson. Imeline laul, imeline hääl, aga ka kostüüm. Ühesõnaga, vau. Mingi uus riietumiskultuur on hakanud tekkima."

Idee jõudis väga hästi kohale, tõdes Dvinjaninov. "Jõudis vaimukalt kohale. Vaimukus oli just see, mis mind vaimustas. See on põhiline, et kas on vaimukas või ei ole."