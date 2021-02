Rahvusraamatukogu jääb kultuuriasutuste piirangutele vaatamata avatuks

Vaatamata sellele, et märtsis on suletud nii kinod, teatrid, kontserdimajad kui ka muuseumid-galeriid, pole raamatukogude puhul täpseid nõudmisi seatud. Rahvusraamatukogu uksed jäävad märtsis avatuks, küll aga soovitavad nad kasutada kontaktivaba laenutust.

Rahvusraamatukogu kommunikatsioonijuht Argo Kerb kinnitas, et mõistetavalt jäävad paljud teenused seisma. "Näitustegevuse peame lõpetama, haridustegevus on samuti pausil ning ka kõik üritused on viidud videosse," sõnas ta ja mainis, et samuti on võimalikult paljud töötajad saadetud ka tööle kodukontorisse.

Küll aga kinnitas ta, et rahvusraamatukogu jääb ka märtsis täies mahus avatuks. "Meil on privileeg olla päris suur hoone, seega meil pole probleemi hoida distantsi külastajate vahel," sõnas Kerb ja mainis, et raamatukogu külastatavus on viimasel ajal kukkunud kaks korda. "Samal ajal on viimasel kahel päeval olnud kontaktivaba laenutus nii populaarne, et raamatukapp on täis."

"Seetõttu rõhutakski, et inimesed, kes on omale raamatud kontaktivabalt tellinud, võiksid neile kiiresti järgi tulla," rõhutas ta ja lisas, et lähiajal plaanivad nad paigaldada ka teise raamatukapi.