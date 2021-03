Adam Cullen eesti keele õppimisest: üritasin emakeele oma peas välja lülitada

USA-st Minnesotast pärit eesti keele tõlkija Adam Cullen sattus ookeani tagant kargesse Eestisse, kui oli Peterburis vahetusõpilane. "Kord komistasin Tallinnasse ja siis uuesti ja uuesti ja siis hakkasin avastama neid kohti, mis jäävad Tallinnast välja ja aina rohkem kõik mind võlus," meenutas ta.

Hetkel elab Cullen Haapsalus. "See on see tunne, et oled merest ümbritsetud. Ükskõik, kuhu lähed, on mõni laht või rand. Kõik on väga rahulik, aga samas olles suvituslinnas, on siin kadunud aegade energia, on tunda, et siin on lõbutsetud ja inimesed on oma eludega väga rahul, mulle tundub."

Eesti keel tervikuna tundus tema jaoks huvitav ja ta oli motiveeritud seda õppima. "Minu puhul ei alanud see ühest ainsast sõnast, aga ma tean, et ühe mu hea sõbra jaoks, kes on ka tõlkija ja luuletaja, tema jaoks oli selleks sõnaks "sisikond" ja tema debüütluulekogu lähtus sellest. Minu jaoks oli see pigem terve ümbrus, terve keelekõla, mis mind vaikselt kutsus sisse."

Eesti keele õppimiseks oli tal oma nipp. "Ma üritasin lülitada oma emakeele ehk inglise keele oma peas välja, et alustada nullpunktist, mis on võimatu, aga minu huvi on olnud see, et lapsed oskavad nii noorest east õppida kes teab mitut keelt korraga," arutles Cullen. "Kuidagi tuleb see unustada, kust sa tuled ja mis see algkeel oli ja sukelduda sinna, kus sa oled, mitte kahelda, mitte karta eksida ja minna lainega kaasa."

Cullen on eesti keelest inglise keelde tõlkinud mitmete legendaarsete Eesti kirjanike teoseid, sealhulgas Indrek Harglat, Mihkel Mutti, Doris Karevat, Jan Kausi, Juhan Viidingut ja Maarja Kangrot. "Õnneks on Eesti kirjandusmaastik nii rikkalik, et iga päeva ja iga hooaja jaoks on erinev kõla ja erinev maitse. Ma ei pea tüdinema õnneks siin Eestis tõlkijana," nendib ta.

Järgmisena on Cullenil käsil Peeter Sauteri teos "Ära jäta mind rahule". "Mahukas teos aastast 2013, üks Minnesota kirjastus annab selle välja järgmisel aastal."