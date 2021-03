Loomeettevõtete arengusse suunatakse täiendavalt miljon eurot

Loomeettevõtted saavad oma arenguplaanide elluviimise toetuseks EL struktuurifondidest täiendavalt miljon eurot. Lisatoetuse kasutamiseks tehtud muudatused on loomemajanduse arendamise meetme määruses jõustunud.

"Me saame ambitsioonikaid loomeettevõtjaid toetada uuenduslike lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel, samuti toodete, teenuste, tehnoloogiate ning protsesside ja personali arendamisel. Toetus sobib ka uute turuvõimaluste loomiseks ja ärimudelite nüüdisajastamiseks," selgitas Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik Anu-Maaja Pallok. "Tegemist ei ole täiesti uue ettevõtlustoetusega – eeskujuks on võetud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtte arenguprogrammi meede ja seda on kohendatud vastavalt loomemajandussektori eripäradele," lisas Pallok.

Toetus on suunatud ambitsioonikatele väikese- ja keskmise suurusega loomevaldkonna ettevõtetele. Taotlemise eeldus on arenguplaani olemasolu, mis peab sisaldama kõiki ettevõtte terviklikku arengut mõjutavaid tegevusi ja eesmärke. Selle alla kuuluvad ettevõtja omavahendid, pangalaenud või muud rahastamisallikad.

"Ettevõttel peab olema tahe arenguplaani koostada ja võimekus seda teha tempokalt, et taotluse saaks esitada võimalikult kiiresti. Tegevuste elluviimist piirab eelarveperioodi lõppemine 2023. aasta augusti lõpus," ütles Pallok. "Kui ettevõtjal on ambitsioon, aga eeldused pole soovitud muutuseks esialgu piisavad, tuleb appi EAS. Toetusmeetmete hulgast aidatakse leida sobivaid toetusi ja teenuseid, mille kaasabil ettevõtja võimekust kindlas valdkonnas parandada," tõi Pallok välja.

Ettevõte peab olema enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kolm aastat ning selle aastane müügitulu peab olema vähemalt 200 000 eurot, millest ekspordi müügitulu on omakorda vähemalt 20 000 eurot. Lisaks peab taotluse esitamise ajal ettevõttes töötama vähemalt kaks inimest.

Taotluste vastuvõtmise alguskuupäeva kuulutab EAS välja vähemalt 30 päeva enne taotluste vastuvõtmise algust. Taotlemine on jooksev, mitte vooruline. Eeldatavalt avaneb uue toetuse taotlemise võimalus aprilli keskpaigas, kuid toetuse taotlemiseks tuleb läbida eelnõustamine, millega EAS alustab varem. Lisaks on plaanis korraldada infopäev.

Täpsem info avaldatakse EASi veebilehel. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas.