Olga Stalev: nukufilmi tehes peab olema palju kannatlikkust

Muinasjutuline nukufilm "Eha vari" on Olga Stalevi debüüt režissöörina. Filmi peategelane on Kehatu Vari, kes võtab ette ohtliku seikluse läbi müstilise metsa ja uneilma.

"Kui ma olen animeerinud nukke teistes filmides, siis ma olen märganud, et mõnikord varjud liiguvad väga teistmoodi ja oli huvitav katsetada, kuidas see vari ise tegutseb selles maailmas ilma nukuta," rääkis Stalev.

Nukufilmi stuudio on kui salapärane töökoda, kus valmistatakse kostüüme, lauanõusi, mööblit ja muid rekvisiite, kuid kõik on miniatuurne.

"Põhiline asi, mis nukufilmi nuku puhul tuleb jälgida, on see, et ta oleks liikuv, kuna siin sees on traatkarkass, iga pisike detail peab liikuma – näiteks sõrmed. Kui me tahame, et pintsak tuules lehviks, siis igale poole on traadid sisse pandud, et animaator saaks seda millimeetri kaupa liigutada, et tekiks tuules lehvimise mulje," selgitas filmikunstnik Triin Paumer.

Nukufilmi tegemine on väga aega- ja vaevanõudev töö.

"Sõltub, kui palju tegelasi kaadris on, kas liikumine on vaikne või keeruline, keskmiselt me filmime neli kuni seitse sekundit päevas. Kannatlikust peab olema, see on selline põhiasi. Ei tohi kiirustada, on vaja teha kõik hästi korralikult, aeglaselt," sõnas Stalev.

Ühe minuti nukufilmi filmimiseks kulub umbes kuu kuni poolteist. Väikses meeskonnas filmimisel on igaühel mitu rolli

"Nukufilmi operaatori töö on suurelt jaolt asjade väljamõtlemine, et kuidas asju teha. Seda enam, et meie üritame selle filmi visuaali hoida sellisena, et ta näeks kaamera ees tehtud. Arvutid on meil küll abivahendid, aga me tahaksime sellest pildist saada muljet, et see on filmitud reaalselt," rääkis animaoperaator Urmas Jõemees.

Lühifilm "Eha vari" peaks valmis saama aasta lõpus. Koos linastusega plaanitakse ka näitust, kus kõiki filmi makette ja rekvisiite saab oma silmaga uurida.