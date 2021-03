Rahvusraamatukogu viimase aasta laenutatuim raamat on "Kus laulavad langustid"

"Laenutatakse väga usinasti ja see teeb rõõmu. Kui me vaatame seda väga erilist aastat, siis laenutamine on meil rahvusraamatukogus läinud aina ülesmäge," märkis ta. "Lisaks on ka digitaalsed kanalid leidnud hästi suurt kasutamist. 2,5 miljonit kasutust oli viimase aasta jooksul."

Teemad, mille vastu inimesed huvi tunnevad, on olnud seotud õppimisega, keeleõppega, aga ka aiandusega. "Ilmselt võib siin seoseid näha ka koroonaja eripäraga." Samuti uuritakse Andresoo sõnul tervise kohta.

"Aga üks huvitav teema, mis välja on tulnud, on huvi meie klaasitööstuse toodangu vastu. Nii Lorupi kui ka Tarbeklaasi kataloogid on väga palju kasutamist leidnud digiarhiivis."

Rahvusraamatukogu kümne populaarsema laenuraamatu hulgas on ülekaalus kriminaalromaanid, tõi Andresoo välja.

"Päris esimesel kohal on ka põnevik ja bestseller "Kus laulavad langustid". Õnneks on esikolmikus esindatud ka meie oma eesti kirjandus – Eia Uusi "Tüdrukune", ja tabelis on ka Indrek Hargla teos. Krimkad on need, mis teevad ilmselt meele inimestel meele rõõmsaks."