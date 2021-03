Ilmunud on Katrin Pautsi esimene novellikogumik "Tallinna tume. Tavaliste inimeste väikesed nurjatused". Autor on raamatu kaante vahele koondanud 12 novelli, mida ilmestavad kunstnik Lumimari unenäolised illustratsioonid.

Oma novellides uitab autor ringi Tallinna erinevates linnaosades, vaatleb võõraid inimesi ja hooneid ning mõtleb neile külge sõgedaid, süngeid ja müstilisi lugusid. Nendes lugudes keskendutakse just inimese tumedamale küljele, mis on meis kõigis olemas, kuid mida me enamasti teiste ja sageli ka iseenda eest varjame. Autor aga paljastab halastamatult – ehkki killukest huumorit sisse poetades –, milleni võivad viia näiteks meie kuulsusejanu või kättemaksuiha.

Et autor on varem tuntust kogunud kriminaalromaanidega, siis kohtab siingi mitmes loos mõningaid krimikirjanduse elemente, mis aitavad luua pinevat ja kummastavat õhustikku.

"Tallinna tume" on painajalike lugude kogumik, ent sama hästi võiks see olla sametiselt maheda õlle bränd – raamat pakub nii mõtteainet inimloomuse üle kui ka mõnusaid õudusjudinaid tekitavaid jutukesi, aga ennekõike hõrgutavaid palu musta huumori fännidele.

Raamatu on illustreerinud Lumimari ja toimetanud Tiina Aug.