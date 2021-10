Kirjanik Katrin Pauts: kõige paremad raamatud on kirjutatud mõne päevaga

Oktoobris 2021 ilmus Katrin Pautsil uus krimiromaan "Külmkingauurija".

Külmking on Pautsi sõnul Saaremaa tont. "See on üks õudne vaim, kes kolab ringi põhiliselt Eesti saartel," rääkis Pauts ja lisas, et tema raamatutes on mütoloogia või folkloor olnud alati olulisel kohal. Ka Pautsi uue romaani tegevus toimub saartel.

Katrin Pautsi sõnul tulevad talle ideed uue raamatu kirjutamiseks lihtsalt ja juhuslikult. Pauts mainis, et on juhtunud ka nii, et kirjastusega on leping sõlmitud, kuid kaks nädalat enne tähtaega pole veel mitte midagi kirjas. "Siis ma lihtsalt istun maha ja vaatan, mis torust tuleb," mainis kirjanik ja lisas, et kõige paremad raamatud on ta kirjutanud just mõne päevaga. "Ma ei saa killu kaupa midagi teha:"

Pautsi sõnul on raamatute kirjutamise juures kõige põnevam see, et kirjutades ei oska ka kirjanik ette aimata, kuhu tema lugu edasi võib viia. "Kui ma seda ette teaksin, siis ma arvan, et ei tuleks väga põnev lugu."

Kirjaniku sõnul huvitavad teda inimestevahelised suhted, eelkõige vastuolud. "Ma arvan, et agressiivsuse või kurjuse alge on meis igaühes kuskil olemas. Mõnedel tuleb ta kuidagi kergemini välja ja mõnedel ei tule üldse välja." Pautsile pakuvad huvi just need hetked, mil üks inimene otsustab teise inimese elu kallale minna.

Katrin Pautsi arvates ei ela Eestis kirjanikud kuigi hästi. Muidugi sõltub see mitmetest asjaoludest. Hiljuti ilmunud "Külmkingauurija" romaani eest teenis kirjanik 2400 eurot. "See on Eestis isegi küllaltki suur honorar," mainis Pauts.

Veel tuli saates juttu bestselleri kirjutamistest. "Ma arvan, et bestsellerit ei saa kuidagi ette ennustada. See on nii paljudest komponentidest ja heast õnnest koosnev asi," rääkis kirjanik. Kõige aluseks on siiski Pautsi sõnul lugu. "Lugu on ikkagi see, mis inimest köidab."