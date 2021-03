Arvustus. Stereolabi hilisperioodi rariteedid

Üks kõige mõjukamaid 1990ndate alternatiivansambleid Stereolab oli läbi oma karjääri, eriti just selle esimeses pooles, kohe nii produktiivne, et lisaks kauamängivatele ja nendelt avaldatud singlitele B-pooltega ilmus ka eksklusiivsemaid reliise, näiteks limiteeritud tiraažis seitsmetolliseid. Nende jaoks oli täiesti oma kogumikuseeria, mis sai esimese sellise väljaande järgi nimeks "Switched On". Esimene osa koondas debüütalbumi-eelseid lugusid (1992), teine osa "Refried Ectoplasm" (1995) koondas aastatel 1992--1993 avaldatud albumiväliseid singleid ja "Aluminum Tunes" (1998) tõmbas kokku rariteetsed otsad aastatest 1994--1997.

Tulihingelised austajad ootasid pikalt seeria neljandat osa, mis pidi keskenduma rariteetidele hilisperioodist. Selleks ajaks oli kriitikute vastuvõtt bändile küll jahedam, aga nagu näitavad nii Elektra-perioodi põhialbumite kordustrükid 2019. aastal kui ka käesolev kogumik, säilitas Stereolab alati sama ja alati teistmoodi olemise vahel tasakaalu nii kauamängivatel kui ka muudel kõrvalistel salvestuste, nagu tuurisinglid, erinevate kogumike peale läinud lood ja ka mõni põnev koostöö.

Märkimist väärib, et antud kogumikul on uuesti avaldatud 2000. aasta minialbum "The First of the Microbe Hunters", mis moodustab esimesed 40 minutit sel väljaandel. Märkimist väärib ka võrreldes tolle perioodi teiste salvestustega vähem töödeldud, veidi rohkem otsemängimisele keskenduv ja analooglindile ülesvõetud kõlapilt, mis võimaldab eriti särada trummar Andy Ramsayl nii oma mängus kui ka trummikõlas. Erand on 1997. aastal salvestatud, ent plaadilt "Dots and Loops" ajapuuduse tõttu välja jäänud müstiliselt hüpnotiseeriv progepopi taies "I Feel the Air (Of Another Planet)".

Muudegi palade seas on esiletõstu väärivaid pärleid. "Solar Throw-Away" tuurisingli A-poole varemavaldamata originaalversioon on ehk veidi sirgjoonelisem kui varemavaldatud diskolikum variant, aga erinevad osised kulgevad nii omaette kui ka omavahel sujuvamalt. Bändi 1990ndate lõpu analoogklahvpilli kõla laitmatult edasi andev "B.U.A" leidis kasutust kunstnik Charles Longi näitusel 1998. aastal (varasem koostöö ehk 1995. aastal valminud EP on pandud "Aluminum Tunesile"). Tuurisinglitest on ehk kõige põnevam 2001. aasta "Free Witch and No-Bra Queen", mis algab big band'i sämplimisega ja läheb sujuvalt üle Paul McCartney trummipartii (Wingsi "Helen Wheels") peale ülesehitatud hämaralt sillerdavale atmosfäärile.

Nii viimatimainitud pala kui ka mitmed teised olid kodulindistused. Nagu ka 2005. aastal kogumikul "Disco Cabine" ilmunud vaheldumisi tantsuline ja psühhedeelne "Dimension M2". Kodulindistused olid vähem bändilikud ja rohkem sämplipõhised, sämplite ühildamine kitarride ja klahvidega avas hoopis pulseerivama tahu Stereolabi loomingus.

"Electrically Possessed" on suurepärane väljund koondamaks kokku hilisperioodi rariteete. Isegi kui iga teema pole teistega võrdselt köitev, on neid siinse kogumiku kontekstis ikka meeldiv kuulata. Kinnitust saab igatahes tõdemus, et Stereolab võis olla omamoodi veider, aga üldjoontes võluv art pop'i bänd kuni oma salvestamiskarjääri (bändi liikmed läksid eri teid 2009. aastal, taasühinesid tuuritamiseks kümme aastat hiljem) lõpuni.