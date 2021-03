Mitmed muuseumid ulatavad õpetajatele koolitundides abikäe

Tervisemuuseum seisab tühjana nagu kõik teisedki kultuuriasutused. Muuseumitöötajad on aga õpetajatele ulatanud abikäe, et distantsõppel olevatele lastele veidigi vaheldust pakkuda, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Tervisemuuseum pakub koolidele digitunde, tasuta e-õppematerjale, taskuhäälingu saateid lugudega inimekehast, meditsiiniajaloost ja popkultuurist ja videotuure muuseumi teematubades.

"Me tunneme õppekava. Teemad on meile teada ja neid peame silmas ka, kui teeme videotunde. Lisaks, mis on üks eelis, kuna on tagurpidi tund, et õpilased saadavad enne tundi sisendi. Siis me saame teha justkui rätsepülikonna, vastavalt sellele, mida õpilased on ise välja toonud või küsimustena esitanud ja me saamegi neile vastused anda," rääkis Eesti tervisemuuseumi haridus- ja teenustejuht Marleen Soosaar.

Tervisemuuseumi jaoks on taoline koostöö koolidega loomulik, sest enne uste sulgemist moodustasid õppeasutused pea poole külastajatest. Kuigi digitund ei anna päris tunni mõõtu välja, puudu jääb inimlik kontakt ja ruumiline kogemus, näeb Soosaar selles ka häid külgi.

"Mis on selle eelis, on see, et kui niisama ruumis ringi vaadata, siis inimese silm ei näe nii lähedale. Mida annab meile kaamerasilm, et toob selle päris plastinaadi väga palju lähemale, et see ohooo-moment on vahel täitsa kuulda tunnis," märkis ta.

Digitunde pakuvad ka sellised muuseumid, mis otseselt ühegi üldhariduse aine õppekava alla ei kuulu. Arhitektuurimuuseumi virtuaalsetes tundides pööratakse põhirõhku õpilaste aktiivsele kaasamisele, luues sildu erinevate ainetundide vahel.

"Arhitektuur tegelikult on ju keskkond meie ümber, võimalusi seda teemat käsitleda erinevates tundides on väga palju. Arhitektuur või ehitatud keskkond saabki olla heas mõttes liim erinevate ainete vahel. Läbi selle saabki luua seoseid matemaatika, füüsika, keemia, miks mitte kõigi nende n-ö raskete ainete vahel ja seda eluliselt," sõnas Eesti arhitektuurimuuseumi muuseumipedagoog Kadri Kriit.

Muuseumipedagoogina näeb Kriit, et üldhariduskoolide õpetajate koormus on väga suur, seega üritavad muuseumid toetada oma programmiga õpetajaid, teisalt tekitada ja hoida lastes huvi.

"Lastes huvi tekitamine on üsna lihtne. Kui laps saab aru, et see teema puudutab teda igapäevaselt, siis see huvi on olemas. Arhitektuur, ehitatud keskkond on meie kõigi jaoks igapäevaselt olemas, igal pool meie ümber. Kui laps selle seose loob, siis on huvi olemas," ütles Kriit.

Digiõpe üks suuri plusse on selle lihtne kättesaadavus igast Eesti nurgast, aga miks ka mitte kasvõi teiselt poolt maakera.