Kultuuriportaali koroonaleevendus | Heino Parsi lühianimatsioon "Nael"

Heino Parsi "Naela" üle heidetakse tihti nalja, kuna inimestel on sellest sürreaaalsest animatsioonist lapsepõlvetrauma, kuid reaalsuses on tegemist ikkagi Eesti anima tippteosega, mis on aastate jooksul osalenud kümnetel rahvusvahelistel animafestivalidel. Kaheosalise animatsiooni 1971. aastal ilmunud esimest episoodi on võimalik ka vabalt veebis vaadata.