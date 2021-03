Tallinna Linnateatri uue maja ehitusleping sai allkirjad

Linnateatrit hakkab ehitama hanke võitnud firma Ehitus5ECO, kel on varasem kogemus Laia tänava teisest otsast - Nukuteatri maja renoveerimisest ja ehitusest.

"Siin kindlalt mingeid lihtsaid lahendusi ja kiiret toimetamist olema ei saa, aega on meil kaks aastat, aga see aeg läheb siin suhteliselt lennates," ütles Ehitus5ECO OÜ juhatuse liige Margo Padar.

Salto arhitektide projekt on aastate jooksul juba kolmas variant lavaauku kavandatavast teatrist. Kui eelmised versioonid nägid kogu õueala kinniehitamist koos 500-kohalise hiigelsaaliga, siis praegune projekt arvestab pigem Linnateatrile omase kammerlikkusega.

"Siia saali me ei teinud ühte 500 kohalist saali, vaid tegime maa alla kaks saali, 350+150 on rohkem kui 500. See on teatrile kasulikum mitte rahalises mõttes ainult, vaid ka loomingulise vabaduse mõttes," ütles Tallinna Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen.

Kui praeguse põrgulava põrand on kuue meetri sügavusel maa all, siis uus saal laskub veel 4 meetrit allapoole ning torkab silma eriliselt sügava lavaruumiga.

"Kindlasti küsib publik ka seda, mis saab ülejäänud saalidest - taevalava, väike saal - see kõik jääb alles, ainult parem tehnika tuleb sisse," lubas Nüganen.

Ehitus kestab plaanide kohaselt kaks aastat, misjärel kulub veel umbes aasta tehnika paigaldamiseks ja teatri sisustamiseks.