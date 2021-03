Teatriauhinnad: žüriis tekitasid enim vaidlusi "Pigem ei" ja "Lehman Brothers"

Kõige rohkem vaidlusi tekitasid žürii liikmete seas Von Krahli teatri "Pigem ei" ning Draamateatri "Lehman Brothers". Lõpuks jäi peale siiski "Pigem ei", mis tõi Marika Vaarikule parima naispeaosatäitja ja Jörgen Liigile parima meeskõrvalosa auhinna. Jakob Juhkamit pärjati parima sõnalavastuse originaalmuusika loomise eest ning Juhan Ulfsak võttis vastu parima lavastaja auhinna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

""Pigem ei" ja "Lehman Brothers" on mõnes mõttes ka üsna sarnased lavastused. Nendes mõlemas on vormiliselt uudne kunstnikutöö, väga tugev muusikaline kujundus - Juhkam Von Krahlis ja džässbänd originaalkujundusega Draamateatris. Ka mõlemad on selles mõttes ühtemoodi, et nad on ühiskondlikult kõnekad. /.../ Minu kõhutunne on see, et etenduses "Pigem ei" oli sisulist dimensiooni või sisulisi kihistusi rohkem," kommenteeris žürii liige, teatrikriitik Valle-Sten Maiste.

Sõnateatri žürii pidas auhinnavääriliseks kaht Draamateatris sündinud rollisooritust. Inga Salurand sai parima naiskõrvalosatäitja auhinna rolli eest lavastuses "Millest tekivad triibud?". Priit võigemasti tunnustati aga parima meespeaosatäitja auhinnaga rollide eest lavastustes "Lehman Brothers" ning "Kuritöö ja karistus".

Žürii liige Valle-Sten Maiste tõstis Võigemasti eriliselt esile. "Ta kehastas kõigile koolist tuntud romaani "Kuritöö ja karistus" uurijat Porfiri Petrovitšit. /.../ Priit Võigemasti roll oli tehtud pigem liikumise peale, videos näoilmete peale, laulude peale ja kuidagi popkultuuri viidete peale - Dostojevski uurija mängib kitarril Radioheadi ja ometigi see kõik mõjus," rääkis Maiste.

Ants Lauteri nimelise noore lavastaja ja näitleja auhinna said Hendrik Toompere jr ja Kaspar Velberg oma kümne aasta pikkuse teatritöö ja erialase arengu eest. Kokku anti teatripäeva puhul välja 30 auhinda.