Viljandi kultuuriakadeemias valmib esimest korda lisaks lõpulavastusele ka film

13. lennu tudengid on algusest peale saanud teatriõppe kõrval ka filmiharidust. Nüüd püütakse õpitu vormistada ühiseks teoseks.

"Kirg teha filmi minul isiklikult on veel kõige suurem ja kuigi me algselt oleme ka filmikursus, siis elu tegi nii, et me tegime rohkem lavastusi kui filme," rääkis TÜVKA 13. lennu režissöör ja stsenarist Mihkel Kuusk "Aktuaalsele kaamerale". "Ambitsioonid olid ilusad, aga võib-olla nüüd lõpuks õnnestub meil olla see filmikursus, kes me alguses tahtsime olla."

Mihkel Kuusk lisab, et kõige suurem asi, mis teatrikool kaasa andis, on sinasõprus iseendaga, oma tugevuste ja nõrkuste teadvustamine.

"See film räägib, et on perioode, kus ma saan endast midagi teada, ja see tõstab mind ja teinekord viib mingi teadmine enda kohta täiesti põrmu, et ma ei olnudki selline, nagu ma arvasin, et olen," selgitas Kuusk. "See kõikumine ja lõpuks see arusaam ja rahunemine, mis aina enam täiskasvanuks saamisega kaasas käib."

"Ma olen enda jaoks mõelnud nii, et me püüame filmile saada just praeguse hetke, selle hetke, kus nemad just selles kevades on, mida näevad, mida tunnevad," rääkis filmikunstnik Mae Kivilo filmi kohta. "Ma püüan väga enda mõtted tahaplaanile jätta ja olla nendega koos ja tunnetada seda nende maailma ja aidata see kätte saada."

Filmi valmimisse panustavad ka Balti Filmi- ja Meediakool, Eesti Kunstiakadeemia ning vabakutselised kunstnikud ja filmitegijad.