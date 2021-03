"Ita Ever. Lava on elu" viib lugeja Ita Everi ja tema tegelaskujudega rändama

Raamatus on viis peatükki: "Puudutus", "Elamus", "Vallutav sarm", "Kroonika" ja "Ita Everi rolli-bibliograafia", vahendab "Aktuaalne kaamera".

Sirje Ednre koostatud raamatus räägivad Everist nii noored näitlejad kui ka vanad korüfeed ning oma mõtteid ja muljeid jagavad teatrikriitikud, lavastajad ja kaasteelised.

"Selle raamatu kõige tugevam külg on objektiivsuse ja subjektiivsuse kokku põimimine, mis on teatriraamatu puhul peaaegu võimatu. Pool raamatust on alapeatükk "Kroonika" ja kui Hamlet ütleb et näitleja on ajastu lühikroonika, siis Ita Everi loometee kroonika on vaimustavalt pikk ja ma väga tunnustan raamatu kokkupanijate maksimalismi, sest üle 100 lehekülje rollibiograafikat ei ole naljaasi. Ja mul on ka andmeid, et just see faktiline osa on Ita Everile endale meelepärane sünnipäevakingitus," rääkis teatrikriitik Pille-Riin Purje.

"Selge on ka see, et Ita Ever ei mahu ühegi raamatu kaante vahele – ikka jääb puudu mahtu ja tähendusvälju, aga selles raamatus on põnev ka see, et väga erinevatest aegadest ja erinevates vanustest inimesed räägivad," lisas Purje.