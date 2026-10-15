X!

Sõltumatu tantsu päevik | Linnahall ja festival festivalis

Teater
Land Before Time
Land Before Time "Waterkind" Autor/allikas: Annika Ader
Teater

Sõltumatu Tantsu festivali päeviku neljandas sissekandes analüüsib Grete Liina Tuuksam lavastusi "Waterkind" ja "Shiraz".

Teisipäeval etendus Tallinna Linnahallis Rootsi kunstnikeduo Land Before Time'i (Joanna Holewa Chrona ja Yared Tilahun Cederlund) tantsulavastus "Waterkind". Kolmapäeval kohtus festivalipublik Von Krahli teatris, et vaadata Iraani juurtega Euroopas tegutseva koreograafi ja tantsija Armin Hokmi teost "Shiraz". Mõõn, mis pühapäeval festivalile saabus ja jätkus ka esmaspäeval, on läbi. 

"Waterkind", nagu nimigi lubab aimata, on inspireeritud veest: tantsijate liikumine on voolavad ja kulgevad. Kaks keha on nähtamatu ainese kaudu omavahel ühendatud ka siis, kui nad kordagi etenduse jooksul üksteist füüsiliselt ei puuduta. Etendajate omavaheline sünergia aitab luua uue ruumi, milles aeg ei liigu tavatempos, vaid aeglustub ja kiireneb vastavalt tantsijate tahtele. 

Uue aegruumi tekkele aitas kindlasti kaasa ka etenduspaik. Tallinna linnahall võib mõnele tekitada nostalgiat, kuid mulle kui 22-aastasele mõjub see uudse ja võõrana: ühtaegu kolossaalse ja unustatuna. Ruum laveerib oleviku ja mineviku vahelisel hallil alal, mis suurendas etenduse mõjuvust. Tantsijad viibisid vaheldumisi aegluubis ja tavaajas. Liminaalne, ruumist tingitud atmosfäär ja teose ajaline moonutatus sobisid sujuvalt kokku ning mõjusid ulmeliselt, ehk isegi maaväliselt. 

Kolmapäeval etendus Armin Hokmi "Shiraz", mille pealkiri tuleneb Iraani linnast, kus aastatel 1967–1977 toimus rahvusvaheline kunstifestival. Pärast etendust toimus kunstnikuvestlus autoriga, mida modereeris kuraator Evelyn Raudsepp. Hokmi ise kirjeldas lavastust kui austusavaldust ja edasiarendust, kus Shirazi kunstifestival on pigem kontseptsioon kui konkreetne sündmus: teos ei ole kollaaž festivali arhiividest, vaid fantaseerimise tulemus. 

Minimalistlik lavakujundus, muusika, mida Hokmi liigitas pärsia trap'iks, ning koreograafia moodustasid koos hüpnotiseeriva atmosfääri. Tantsijate intiimsed ja vaoshoitud liigutused ning pisikesed sammud, millega üle lava liiguti, jätsid hingamisruumi igale kehale. Isegi kui koonduti lava ühte või teise nurka, säilis etendajatel täielik individuaalsus. Kuid aegamisi kasvavate ja sünkroniseeruvate liigutuste kaudu muutusid ka tantsijad ühtsemaks. Lavastus mõjus trupi kollektiivse ettekujutusena Shirazis toimunud kunstifestivalist. 

Hokmi enda sõnul on koreograafia inspireeritud mitte niivõrd Lähis-Ida kultuuriruumist, kuivõrd kantrist, balletist ja laulja Shakira liikumisest. Vaatamata seinast seina inspiratsiooniallikatele oli "Shiraz" kõike muud kui hektiline või ülekoormav. Teos oli delikaatne ja talitsetud, kuid mitte kordagi malbe. Shirazi transilaadsed kordused mõjusid hüpnootiliselt ning panid vaataja keskenduma ja reflekteerima, ilma et teos oleks aktiivselt selle nimel võistelnud. 

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

PÄRNU FILMIFESTIVAL

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:36

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on filoloog Ivo Volt

14:13

Rahvusooperi alajuhid: nõukogu peaks keskenduma kogu rahvusooperi huvidele

12:44

Eeva Mägi filmist "Mo Amor": see räägib muuhulgas ka hirmust tõeliselt armastada

11:29

Sõltumatu tantsu päevik | Linnahall ja festival festivalis

10:56

Keeleameti uus juht: eesti keele käekäik on ühiskonna ühine teema

09:49

"Musta pori näkku" valiti kolmele rahvusvahelisele filmifestivalile

09:45

Euroopa filmiauhindade lühinimekirja jõudis Eesti kaastootmisel valminud "Kõrvalosa"

09:13

Ingra avaldas esimese albumi "Edasi"

14.10

Ivari Ilja lahkus rahvusooperi nõukogu esimehe kohalt

14.10

Ülo Soosteri teos "Lihavõttemuna" jõudis pärast pikki rännakuid Eestisse

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.10

Ivari Ilja lahkus rahvusooperi nõukogu esimehe kohalt

14.10

Paavo Järvi: meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata

14.10

Ralf Sauter: "Musta pori näkku" jäi veidi lahjaks

14.10

Tallinna Kunstihoone avamine lükkub detsembrisse

10:56

Keeleameti uus juht: eesti keele käekäik on ühiskonna ühine teema

14.10

Eesti Kunstnike Liidu juhatus astus suurkoguks valmistudes tagasi

14.10

Ülo Soosteri teos "Lihavõttemuna" jõudis pärast pikki rännakuid Eestisse

14:13

Rahvusooperi alajuhid: nõukogu peaks keskenduma kogu rahvusooperi huvidele

14.10

Vanemuise lavale jõuab koguperemuusikal "Leiutajateküla pulmapidu"

14.10

Kirjastuste liit: raamatukogude püsimine on sama tähtis kui riigikaitse

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo