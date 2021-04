Kontserdikorraldajad loodavad vaktsiinipassi abil publiku hulka suurendada

Kuigi praegu ei tohi praktiliselt üldse üritusi korraldada, otsib kultuurivaldkond juba võimalusi, kuidas piirangute leevenedes uuenenud olukorrast maksimumi võtta. Eeldus on, et esialgu taastub varasem nõue, kus publikut tohib kontserdil või etendusel olla kuni 50 protsenti saali mahutavusest.

Korraldajad arutavad isekeskis, kas saaks külastajate arvu suurendada, kui osa neist on koroonaviiruse läbi põdenud või vaktsineeritud. Teema üks eestvedajaid on Jazzkaare produtsent Eva Saar.

"Meie näeme, et piletimüügisüsteemi kaudu oleks võimalik seda teha," selgitas Saar. "Piletit ostes saab lisada, et on vaktsiin saadud ja lisada oma vaktsineerimispassi numbri. Kohapeal kontrollitakse peale pileti ka vaktsineerimispassi ja isiku kokkulangevust," kirjeldas ta ja rõhutas, et seejuures peavad nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimestel olema samad võimalused.

"Kindlasti me ei soovi lahendust, kus oleks ainult vaktsineeritud publikul eelis."

Selline korraldus vajab turvalist toimivat süsteemi, mis aitab tõestada, et inimene tõepoolest on vaktsineeritud või koroonaviirust põdenud. Üht sellist lahendust Eestis parasjagu luuakse – see on vaktsineerimissertifikaat, mis kogub vajalikke andmeid digiloost ja tekitab tõendi, mis lubab reisida välisriikidesse.

Riigikantselei strateegiabüroo diginõunik Marten Kaevats märkis, et sellise tõendiga reisides ei pea muretsema kohalike piirangute järgmise pärast. Siiski pole ta kindel, kas see sobiks ka siseriikliku lahendusena.

"See peaks olema suurem ühiskondlik arutelu, kuna seal on palju inimõigusi ja eetikat puudutavaid teemasid, mis tuleb lahendada," märkis Kaevats ja tõdes, et tema ei oska sellele vastust anda.

"Mina isiklikult tõesti tahaks natuke tantsida ja sõpru näha ning kui seda saab turvaliselt teha, siis mulle meeldiks. Aga see on suurem ja laiem teema, siin ei ole selget ja ühest vastust."

Eva Saar ütles, et publikupiirangute üle arutades on peetud nõu nii terviseekspertide kui ka kultuuriministeeriumi esindajatega. Mis puudutab andmekaitset, siis Saare sõnul jääb inimesele vabadus enda vaktsineerimise infot mitte avaldada ja osta pilet nii-öelda tavakülastajana.

"Kindlasti on see ka ajutine lahendus, sest ühel hetkel ei ole enam vaja erisusi teha, kui vaktsineeritute või läbipõdenute hulk on piisavalt suur," märkis ta.

Õiguskantsler Ülle Madise hinnang on, et diskrimineerimine ja ühiskonna lõhestamine on põhiseadusega keelatud. Ka on põhiseaduse vastane selline mõtteviis, mille kohaselt antikehadega inimestele justkui loodaks eeliseid, kui nende õigusi ei piirata, leiab õiguskantsler.