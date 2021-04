Kultuuriportaali koroonaleevendus | Läti kinoklassika "Neli valget särki"

Kuigi viimasel ajal jõuab Eesti kinoklassikat igakuiselt ka veebikanalisse Jupiter, siis lätlased leidsid juba möödunud aasta lõpus palju tänuväärsema lahenduse. Läti filmikeskuse kodulehele on laetud korralik valik nende filmipärandist läbi aastasaja, mida on võimalik vaadata tasuta kõikjal üle maailma. Sellest valikust tõstame aga esile mängufilmi "Neli valget särki".

Cezars Kalninš, keda kehastab "Hukkunud Alpinisti hotelli" inspektor Glebskyna Eesti publikule tuttav Uldis Pucitis, paigaldab tööajal telefone, vabal ajal teeb aga bändi ja kirjutab poplaule, mille sõnu peab puritaanlik tsensuur kohatuiks ja kergemeelseiks, seega nõukogude noorsoole ebasobivaiks. Õigupoolest võib öelda, et see hinnang iseloomustas hästi ka nõukogude kinoametnike arvamust filmi kui terviku kohta, sest kohe pärast valmimist tõsteti linateos "riiulile" ning publiku ette jõudis see alles 1986. aastal.

Loominguline uljus ja jonnakus, mis väljendub nii Cezarsi teravalt iroonilistes värssides kui ka filmi konventsioone lõhkuvas dramaturgias ja uute lainete hingusest kantud värskes vormikeeles, osutus niisiis saatuslikuks mitte üksnes kangelasele, vaid ka filmile endale ja selle lavastajale, kes kujutas nõukogude tsensuuri tegelikke toimemehhanisme liigagi tabaval moel.

Vaata filmi siit.