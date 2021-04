Eesti keeles ilmus lugu Teedu ja Peedu seiklusrikkast rongisõidust

Hoogsas koomiksivormis raamatus seiklevad Eestigi lugejale tuttavad vennad Kummaverest.

"Teedu ja Peedu saavad kutse oma onu juurde, aga nad ei ole kunagi varem rongiga sõitnud. Selgub, et asjadest on võimalik nii kohutavalt valesti aru saada ja kogu see rongireis, mis nii paljudel on täiesti igapäevane, sellest võib kujuneda selline seiklus ja seda uue pilguga vaadada, on hästi vahva. See on vist ainus raamat nendelt autoritelt, mis on üleni koomiksi kujul. Tundus, et sellega saab seda action'it kõige paremini kajastada," rääkis tõlkija Triin Tael "Aktuaalsele kaamerale".

Eesti keelde on Teedu ja Peedu seikluste sarjast tõlgitud kümmekond raamatut. Üks raamat ka võro keeles ilmunud. Soome autorite Aino Havukainen ja Sami Toivoneni kirjutatud raamatud on aga tõlkijale paras väljakutse.

"Seal on kõigile midagi – seal on lapsele avastada ja naerda, aga ka vanainimese peale on mõeldud. Seal on väiksed naljad sissepeidutud ja tibatillukesed detailid, mida esimese korraga kunagi ei avastagi. Ja siis on tõlkijal võimalik väikseid oma nalju sisse poetada, mida laps võib olla ei märkagi ja lugeja ka mitte, aga võib olla mõni ikkagi märkab," sõnas Tael.

Teedu ja Peedu raju rongisõidu raamatu esimene lugeja ja kriitik oli tõlkija kaheksa-aastane poeg Jaan.

"Ma olen selle läbi lugenud ühe korra ja seal on päris palju peidetud nalju, rohkem kui teistes. Ja seal tegevus koguaeg vahetub," ütles ta.

Soomes on Teedu ja Peedu ehk Tatu ja Patu raamatute sari fenomenaalse edu saavutanud.

"Meil on Soomes kaks lastekirjanikku või lasteraamatutesarja, mis on ülipolulaarsed. Üks on Mauri Kunnas, teine on Tatu ja Patu ehk siis Teedu ja Peedu raamatute autorid," rääkis Eestis asuva Soome instituudi juhataja Anu Heinonen.

"Soomes esimene raamat ilmus umbes 20 aastat tagasi ehk siis aastal 2003 ja kokku on neid müüdud juba 1,5 miljonit," lisas ta.

Autorid Aino Havukainen ja Sami Toivonen on kirjutanud koos üle kahekümne raamatu.

"See on hästi vahva. Neil käib see töö tandemina. Ei ole nii, et üks joonistab ja teine kirjutab teksti, vaid nad mõlemad joonistavad ja mõlemad kirjutavad," märkis Tael.

"Nad on saanud muu hulgas Finlandia Juniori auhinna aastal 2007 ning riikliku lastekultuuripreemi aastal 2017," ütles Heinonen.