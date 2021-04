Kadriorus näeb muuseumide avanedes Madalmaade kunsti superstaaride töid

Esimest korda saab Eestis näha pesueht Peter Paul Rubensi töid. Nimelt pakitakse Kadrioru kunstimuuseumis parasjagu lahti ja pannakse üles uut näitust "Memlingist Rubensini. Flandria kuldne ajastu". Seega pole Rubens ainus Madalmaade superstaar, kes Eestisse saabunud on. Reisima on paljud tööd pääsenud üldse esimest korda.

"Paljud siinsed maalid on esimest korda näitusel väljaspool Belgiat," rääkis The Phoebus Foundationi koordinaator Niels Schalley "Ringvaatele." Ettevalmistus oli pikk, koroonaajal. Nüüd, kui saame need viimaks lahti pakkida ja maailmale näidata, on mul lausa värin sees. Olen elevil, et saan neid näidata, seinale riputada.

Kadrioru kunstimuuseumi kuraator Greta Koppel märkis, et võrreldes teiste kunstnikega, kes on ajaloos kaduma läinud, on Rubensi (1577--1640) kohta infot päris palju. "Ta elas jõukalt läbi elu, on teada, kus ta on elanud. Ta on ise kirjutanud palju, temast on kirjutatud palju ehk see elu on võrdlemisi hästi dokumenteeritud."

Koppel kinnitas, et Rubens oli oma eluajal kindlasti rahvusvaheline superstaar. "Mitte ainult Belgias, vaid ka Hispaanias, Inglismaal. Inglismaal oli sel ajal Charles I, kes oli ka tuntud oma väga pretensioonika kunstikogu poolest. Rubens oli lemmikkunstnik ka seal õukonnas."

Ta tunnistas, et legend, et Rubensi tellimuste hulk ja maht kasvas lõpuks nii suureks, et ta ise ei jõudnudki maalida, vaid lasi seda teha teistel oma suures ateljees, võib olla mingil määral tõsi. "Sageli oligi, et Rubens tegi kavandi ja ta andis viimistlevad pintslilöögid. /---/ Ta oli üks erakordselt produktiivne kunstnik."

Kokku on Madalmaadest Eestisse Kadrioru muuseumi sõitnud 140 maali. Näitus jääb avatuks 31. oktoobrini 2021.