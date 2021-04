Galerii: Kadrioru kunstimuuseumisse jõudis Madalmaade kunsti ülevaatenäitus

Näitus toob vaatajani valiku 15–17. sajandi Madalmaade kunstist, lisaks kanoonilistele kunstnikele ja suurmeistrite teostele on väljas suur valik töid, mis edastavad omaaegsete kultuurilooliste dokumentidena või poliitiliste kommentaaridena väärt infot ajaloost, rääkides ühtlasi kunsti kõrgest staatusest tolle aja ühiskonnas.

Esindatud on ka naiskunstnikud, näiteks 16. sajandil tegutsenud Catharina van Hemessen, varaseim signeeritud loominguga naiskunstnik Madalmaade kunstiajaloos ning sajand hiljem tegutsenud mitmekülgne autor Michaelina Wautier. Publiku ette tuuakse ka omal ajal kuulsatesse erakogudesse kuulunud hinnatud töid, mis arvati olevat hävinud, kuid on tänu fondile taas avalikkuse ette ilmunud.

Klassikalisema maalikunsti kõrval on näitusele loodud ka graafikakabineti ja kunstikabineti ekspositsioonid. Eksponeeritud on maailma teadusajaloo verstapostid: teiste seas 16. sajandil ilmunud Gerardus Mercatori ja Abraham Orteliuse atlased ning Saksa renessansimeistri Albrecht Düreri traktaat perspektiivi kujutamisest (1525).

Kadrioru kunstimuuseum ja The Phoebus Foundation koostasid näituse jaoks valiku, mis arvestab Kadrioru lossi hoone eripära ja muuseumi Madalmaade kunsti koguga ning püüab tuua välja kõnekamaid seiku 15.–17. sajandi Flandria kunstiloost. Näituse kuraatori ja the Phoebus Foundationi direktori Katharina Van Cautereni sõnul on fond uhke, et saab oma tippteoseid suurejoonelises koosseisus ühes koguga seotud lugudega esmakordselt tutvustada just Eestis.

Erafond The Phoebus Foundation tegeleb kunsti konserveerimise, uurimise ja tutvustamisega laiemale publikule. Fondi missioon on Madalmaade kunstipärandi säilitamine ja tutvustamine. Lühikese ajaga loodud kunstikogu avaldab oma šedöövrite rohkuse ning kollektsiooni mitmekesisusega muljet ka võrdluses suurte ajalooliste kunstikollektsioonidega.

Kuraator Katharina Van Cauteren (The Phoebus Foundation), kaaskuraator Greta Koppel (Eesti Kunstimuuseum – Kadrioru kunstimuuseum), koordinaator Niels Schalley (The Phoebus Foundation). Näituse kujundus Mari Kurismaa, graafiline disain Mari Kaljuste.