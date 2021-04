Briti muusikaauhindade võitjatel on tänavu võimalus ka ise auhindu jagada

Üks auhinnakujude autoritest, Londonist pärit disainer Es Devlin märkis, et tema ja kaasdisainer, Londonis resideeruv Nigeeria päritolu Yinka Ilori mõtlesid, et parim auhind, mida saada, on võimalus tunnustada teist inimest.

"Iga võitja saab lisaks kujukese, mis anda kellelegi, keda nad peavad selle vääriliseks – see võib olla tunnustus muusikaalase töö eest, aga selle võib anda ka kellelegi, kelle tegevus jääb muusikatööstusest väljapoole," selgitas Devlin.

See tähendab, et iga auhinnakuju saaja võib sellega kaasa tuleva kujukese anda nii perekonnaliikmele, sõbrale, naabrile, kolleegile, mõnele teisele muusikule, eesliinitöötajale või kellelegi, kes on nende jaoks oluline.

Ilori märkis, et idee tekkis ühiskonna sulgemise ajal, kui naabrid, kellega puudus varem igasugune kontakt, hakkasid äkitsi üksteisele heategusid tegema. "Ma tahtsin seda jäädvustada. Kaks eri distsipliinidest pärit ja eri inspiratsioonidega kunstniku tulid kokku, et luua auhinnarofee, mis põhineb ideel anda midagi ka tagasi," sõnas Ilori.

Ilori loodud suurem auhinnakuju on värvitud paletis, milleks ta sai inspiratsiooni oma Nigeeria päritolust ja mida ta ise nimetab värviplahvatuseks. Devlini loodud väiksemale auhinnakujukesele on aga graveeritud labürint, mida mööda on paljud loovtööstuse töötajad olnud sunnitud tema sõnul viimase aasta jooksul käima, et üldse hakkama saada.

41. Briti muusikaauhindade saajad selguvad 11. mail. Tänavu on enim nomineeritud artistid Dua Lipa, Arlo Parks ja Joel Corry, kes on igaüks pälvinud nominatsiooni kolmes kategoorias.