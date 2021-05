Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad

Parim Briti meesartist

AJ Tracey

Headie One

J Hus - VÕITJA

Joel Corry

Youngblud

Parim Briti naisartist

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa - VÕITJA

Jessie Ware

Lianne La Havas

Parim Briti bänd

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix - VÕITJA

The 1975

Young T & Bugsey

Läbimurde saavutanud artist

Arlo Parks - VÕITJA

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Parim Briti album

Arlo Parks, "Collapsed In Sunbeams"

Celeste, "Not Your Muse"

Dua Lipa, "Future Nostalgia" - VÕITJA

J Hus, "Big Conspiracy"

Jessie Ware, "What's Your Pleasure?"

Parim rahvusvaheline naisartist

Ariana Grande

Billie Eilish - VÕITJA

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

Parim rahvusvaheline meesartist

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd - VÕITJA

Parim rahvusvaheline bänd

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

Haim - VÕITJA

Run The Jewels

Parim Briti singel

"Rain," AJ Tracey and Aitch feat. Tay Keith

"Don't Need Love," 220 Kid and Gracey

"Physical," Dua Lipa

"Head & Heart," Joel Corry feat. MNEK

"Watermelon Sugar," Harry Styles - VÕITJA

"Ain't It Different," Headie One feat. AJ Tracey and Stormzy

"Lighter," Nathan Dawe feat. KSI

"Secrets," Regard and Raye

"Rover," S1mba feat. DTG

"Don't Rush," Young T & Bugsey feat. Headie One