Arvustus. Mart Soo ja Florian Walter panevad proovile suhtumise, millega muusikale läheneme

Uus album Mart Soo & Florian Walter "The Golden and Other Ratios" (Umland/Improtest) 8/10

Aasta oli siis 2019, kui Eesti üks tuntuim kitarrist Mart Soo salvestas Tallinnas koos Essenist pärit saksofonisti Florian Walteriga muusika, mida saab nüüd kuulda albumil "The Golden and Other Ratios". Ja see, mida kuulda saab, paneb kõige efektsema eksperimentalismi vaimus proovile ettekujutuse ja suhtumise, millega me muusikale läheneme.

Hea küll, albumi helipilt pole sugugi nii kakofooniliselt katsetuslik, et kaduda eristamatusse mürafooni. Pigem on kõik helid, mille olemuse ja dünaamikaga muretult mängitakse, tervikmiksis selgelt omal kohal, klaarid ja parajalt pöörased, samas äärmiselt füüsilise tekstuuriga, mis tähendab, et kuulaja tajub vahetult kaht inimest, kes on nende loomise taga. Kuigi elektroonilistel elementidel on siin oma koht, on üldkogemus orgaaniline, meeleliselt midagi sellist nagu Sarneti filmiversioon "Rehepapist".

Filmilikkus on siin taotluslik, muusikud on ise kirjeldanud albumit sõnadega "retrofuturistlik kosmosevesterni filmimuusika". Üsna küberpungi vaimus, kus eri kihtidel on olevikus selgelt oma koht ja identiteet, aga need segunevad veidratel võngetel kõige muuga, millest koosneb minevik. Paralleelina hüppavad pähe elemendid "Disco Elysiumist". Või kui pöörduda veel filmimaailma poole, siis miks mitte mõni Terry Gilliami film.

Teoreetiliselt peaks seekordsel Jazzkaarel augustikuus olema võimalik duot kuulda ja näha ka elavas esituses. Loodetavasti ei jää me sellest võimalusest ilma.