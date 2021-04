Narvas ja Jaanilinnas esinesid muusikud teine teisel pool piiri

Kitarrist Jaak Sooäär ja saksofonist Aleksei Kruglov mängisid viimati koos laval enam kui aasta tagasi Moskvas, kontsert-salvestusel. Sellest ajast peale pole muusikud oma kvartetiga esineda saanud, sest pandeemia tingimustes on füüsiline liikumine riikide vahel peaaegu et võimatu. Üheaegselt Narvas ja Jaanilinnas toimunud ligi 40-minutilise kontserdiga ehitati üle piiri helisild.

"Sellepärast me siin ju ka koos mängisime ja tahtsime ka näidata seda, et piirid muusikat ei pea. Ikkagi muusika vajab mängimist ja koosmängimist ja muusika ühendab inimesi, see minu meelest on ka väga tähtis. Siin on paarsada meetrit vahet, heli levib viivisega ehk ei saa päris sünkroonis mängida niimoodi, nagu tavaliselt lava peal koos mängitakse," rääkis Sooäär "Aktuaalsele kaamerale".

"Me harjutasime Zoomis, seal on ka ju distants, et ongi ebamugav mõnes mõttes. Harjusime sellega ära ja proovisime, mis toimib ja mis ei toimi. Mulle tundub, et siin praegu mängida oli isegi lihtsam kui arvuti teel. Nii et me olime valmis selleks," lisas ta.