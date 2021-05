Kuldgloobuseid jagav ühing plaanib reforme rassismi ja korruptsiooni vastu

Variety kirjutab, et HFPA-sse kuulub alla 90 liikme ja juhatus teatas, et soovib 2021. aastal vastu võtta 20 uut liiget, pöörates erilist tähelepanu mustanahaliste liikmete värbamisele. Järgmise 18 kuu jooksul soovivad nad liikmeskonda suurendada 50 protsendi võrra eesmärgiga värvata esindajaid just alaesindatud ühiskonnarühmadest.

Ühing on viimastel kuudel muu hulgas seisnud silmitsi süüdistustega, et nii nende nominatsiooniprotsess, määratud kategooriad kui ka liikmeskond põhinevad rassistlikel alustel, nad ei pööra piisavalt tähelepanu naissoost filmitegijatele, nende liikmeskond keeldub vaatamast filme ja sarju, mis jäävad väljapoole nende mugavustsooni, nad on orjalikult kiindunud kuulsustesse ja üleüldiselt laiskusele kalduvad, vahendas Indiewire.

"Need paar viimast kuud on olnud meile kõigile keerulised ning hindame teie mõistmist ja kannatlikkust ajal, kui meie organisatsioon on läbimas muutusi. Oleme viimase 60 päeva jooksul teinud kõvasti tööd, et töötada välja tegevuskava, mis oleks ühtne ja terviklik," kirjutas HFPA nõukogu muudatustest teada andvas kirjas.

"Oleme oma välisnõustajate, mitmekesisuse ja kaasatuse ekspertide ning meediapartnerite abiga ja juhendamisel tegelenud väga vajalike ja sügavate sisekaemustega ning loonud ühiselt teekaardi põhjalike muutuste suunas meie organisatsioonis," lisas nõukogu.

Kui uued sammud ei saa õigeaegselt heaks kiidetud ja liikmete poolt rakendatud, võtab nõukogu tõsisemaid meetmeid ega välista ka seda, et nõukogu astub üldse tagasi.

HFPA on pidanud end kaitsma pärast seda, kui veebruaris ilmus Los Angeles Times'is artikkel, mis tõi välja, et ükski ühingu 86 liikmest ei ole mustanahaline. Samuti juhtis artikkel tähelepanu sellele, et ühingus vohab korruptsioon, sest meelelahutusettevõtted meelitavad hääleõiguslikke liikmeid hotelliööbimiste, õhtusöökide ja reisidega, et nad eelistaksid nominentide üle hääletamisel ettevõtete soositud filmiprojekte.

Vastusena ähvardasid enam kui sada avalike suhete firmat katkestada juurdepääsu oma klientidele, kui organisatsioon ei hakka ellu viima muudatusi. Uued meetmed ei saa aga rakendada ilma, et kõik liikmed need heaks kiidaksid. Isegi kui need heaks kiidetakse, pole selge, kuidas need avalike suhete firmad selle uudise vastu võtavad.

HFPA nõukogu teatas ka, et soovib oma liikmeskonda avada rohkematele ajakirjanikele, sealhulgas neile ajakirjanikele, kes ei tööta ainult trükimeedias, lisaks kaotada nõude, et liikmed toetaksid liikmesuse taotlejaid. Samuti kaotavad nad piirangud vastuvõetud liikmete arvule aastas, kaasavad kolmandad isikud vastuvõetavate isikute kohta otsuste tegemise protsessi ja kaotavad Lõuna-California elukohanõude, et võimaldada ühineda kõigil USA-s elavatel ajakirjanikel, kes töötavad välisväljaannete heaks. Nende meetmetega püütakse adresseerida süüdistusi, et ühing on liiga eksklusiivne ja klubiline, ja sinna saavad ainult õigete kontaktidega ajakirjanikud.

Eetiliste probleemide kõrval on siiski mitmekesisuse puudumine see, mis on ühingu vundamenti asunud raputama viisil, mida varasemad skandaalid ei ole suutnud. See on osaliselt tingitud asjaolust, et kui teised filmiauhindu jagavad organisatsioonid, näiteks Oscareid jagav Ameerika filmiakadeemia, on astunud samme, et tuua oma ridadesse rohkem muu nahavärviga liikmeid, ja kaasatus on Hollywoodis laiemalt oluliseks teemaks tõusnud, on HFPA keeldunud ajaga kaasas käimast ja muutumast.

Nüüd, osana oma jõupingutustest filmitööstusega sammu pidada, teatas HFPA nõukogu, et ta soovib palgata mitmekesisuse, võrdõiguslikkuse ja kaasatuse eest vastutava ametniku ning asutada sõltumatu hindamiskomitee, mis on rassiliselt ja etniliselt mitmekesine ja annab nõukogule kriitilise tähtsusega reformide tegemisel nõu. Uute suuniste kohaselt ei oleks nõukogu ametikohad enam eluaegsed, vaid kaheaastase ametiajaga.

Liikmetele saadetud kirjas ütles HFPA nõukogu, et muutused on osa kogu organisatsiooni ümbermõtestamisest.