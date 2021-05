NBC loobus 2022. aasta Kuldgloobuste gala ülekandmisest

Telekanal NBC teatas, et loobub 2022. aasta Kuldgloobuste ülekandmisest, kuna neile teeb muret, et Kuldgloobuseid jagav Hollywoodi välisajakirjanike ühing (HFPA) pole esitanud tähtaega, mis ajaks nad plaanivad möödunud nädalal välja kuulutatud reformikava ellu viia.

"Oleme jätkuvalt veendunud, et HFPA on pühendunud sisukale reformile," ütles NBC oma avalduses. "Kuid sellise ulatusega muutused nõuavad aega ja tööd ning oleme veendunud, et HFPA vajab aega, et teha seda õigesti. Seepärast ei kanna NBC üle 2022. aasta Kuldgloobuseid. Eeldades, et organisatsioon viib oma plaani ellu, loodame, et saame auhinnagala eetrisse tuua 2023. aasta jaanuaris," vahendas Variety.

HFPA on olnud mitmeid kuud tule all pärast seda, kui Los Angeles Times kirjutas organisatsiooni küsitavatest finantstavadest ning vähesest mitmekesisusest ja esindatusest, sealhulgas mustanahaliste liikmete puudumisest. Eelmisel nädalal avaldas ühingu juhatus reformiraamistiku, mis hõlmab meetmeid muu nahavärviga inimeste arvu suurendamiseks organisatsiooni ridades ja ettepanekuid, mis aitavad organisatsioonil võidelda korruptsiooni ja liigselt eksklusiivsena mõjuva kuvandiga.

Kuigi ühinguga seotud anonüümsete allikate sõnul on NBC lootusrikas, et HFPA võtab filmitööstuse väljendatud probleeme tõsiselt, olid NBC tegevjuhid mures, et HFPA polnud muudatuste elluviimiseks määranud ajakava ja telekanali hinnangul pole HFPA teinud ka samme selles suunas, kuidas oma liikmesusega seotud eesmärgid ümber mõelda. NBC soovis näha põhjalikku plaani, mis sisaldaks HFPA liikmelisuse kahekordistamist ja veel ühe liikme lisamist – see tähendaks, et uute liikmete arv kaaluks üles vana liikmeskonna.

NBC tegevjuhid jätkasid HFPA-lt ajakava nõudmist ja pärast seda, kui seda neile ei võimaldatud – kuigi ühing avaldas reformikava nädal aega tagasi – otsustas telekanal, et on selge, et 2022. aasta auhinnagalat nad üle ei kanna.

NBC tegi otsuse pärast seda, kui ka mitmed teised filmitööstuse olulised tegijad, sealhulgas Netflix, Amazon ja WarnerMedia avaldasid, et nad kavatsevad Kuldgloobuseid ja HFPA-d boikoteerida seni, kuni nad saavad kindlad olla, et HFPA kavatseb ka päriselt muutuda.

See, milliseks kujuneb edaspidine suhe NBC, auhinnagala teleülekande tootja Dick Clark Productions ja HFPA vahel, jääb nüüd juristide otsustada, sest alles 2018. aastal allkirjastas NBC HFPA-ga uue ülekandelepingu Kuldgloobuste ülekandmiseks 60 miljoni dollari eest, mis olevat varasemast litsentsitasust kolm korda suurem.