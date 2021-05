Vahur Afanasjevi luuletused. Katedraal Emajões

*

me kõik sureme pannes

tabletti suhu või kätt südameleko

paika detailplaneeringut

emmates emajõge

mis voolab me viilude vahel

eks ole tartu

nõnda see läheb

ma kuulen su köha

kell viis hommikul juunis

kui on veel kuradi külm

oodata enola gayd

*

ei jõua

enam tartus surra

see on liiga kerge ja ilus ja

siin on liiga palju sõpru ja perekondi

tuntud näitlejaid advokaate

silmaarste hulle ka joodikuid

kõdurajoonide lahedat lummust

seda kõike on liiga palju

selle purustas möödunud augustis

üks kotka kiljatus

ühe ühepäeviku lend

*

võru tänava surnuaial

hauad pommivarjendid

maailma lõpu eest kaitsevad

neid kes surid tartuga südames

lapsevankriga tüdruk

läheb neist mööda põristab huuli

lapse nimi on enola gay

ajaloo viimane tartlane

*

vanasti kui tartut ei olnud

lendas jumal kaurina ringi

kord sukeldus ta päris põhjani

haisva talvise emajõe põhjani

kus leidus muda ja väikeseid kive

muistsete loomade rooja

kõike millest mu tartu on tehtud

üksainus tartu maailmas

kus olen põlgamist näinud

ja mõistmata põlanud ise

ja armastusest ja kiimast

välja mõtelnud vihkamise

*

mitte et ma oleksin

armastanud tartut vähem

ma lihtsalt armastasin

namiibiat rohkem

kas oleksite teie

eelistanud elavat tartut

ja enese surma orjana

sellele et tartu on surnud

ja me kõik sureme vabadena

ja valu on alati uus

ja maisikepike hambus

see tõde kui köis ei katke