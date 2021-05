Galerii: Kastellaanimaja galeriis kohtuvad 45 aastat tagasi ERKI lõpetanud kunstnikud

Eduard Vilde muuseumi Kastellaanimaja galeriis on alates 11. maist avatud näitus "Kohtumispaik. 45 aastat hiljem". Eksponeeritud on tööd ERKI 1976. aasta lõpetajatelt: Ann Mikk, Mai Paris, Anatoli Strahhov, Robert Suvi ja Urve Dzidzaria, postuumselt Lemming Nagel.

Sellel suvel täitub 45 aastat, mil Eesti Riiklikust Kunstiinstituudist (ERKI) said lõpudiplomi kuus tudengit, kes aastatel 1970-1976 omandasid hariduse maali erialal. Neli õpingute lõpetajat, Anatoli, Mai, Robert ja Urve spetsialiseerusid monumentaalmaali erialale (vitraaž, fresko, sgraffiito, mosaiik). Anatoli teostas oma diplomitöö freskotehnikas, teised kolm vitraažina. Ann ja Lemming lõpetasid ERKI tahvelmaali diplomiga.

Monumentaalmaali erialale jäid truuks Robert ja Urve, kes järgnevatel aastatel erialaliselt aktiivselt tegutsesid. Robert vitraažikunstnikuna, Urve peamiselt freskode loojana. Mõlemad on siiani aktiivselt tegevad ka joonistamise ja maali õppejõuna. Lemming ja Anatoli pühendasid oma elu ainult tahvelmaalile. Ann ja Mai on peale ERKI lõpetamist tegutsenud erinevatel tegevusaladel, ka nendel, millega maalikunstil seos puudub, kuid maalimise kirg on vaatamata elu-olule jäänud kindlaks osaks nende elust.

Kursuse esimene ühine näitus toimus 2006. aastal Tervishoiumuuseumi näitusesaalis, mil ERKI lõpetamisest möödus 30 aastat. Väljapanek Kastellaanimaja galeriis on kursuse teine ühine näitus.