Kersti Kaljulaid: kunsti pole võimalik valesti mõista

Kevadnäituse külastamisega soovis president kutsuda inimesi samuti taasavatud kunstinäitusi vaatama, et seeläbi toetada pandeemiakriisis kannatanud kunstnikke ja näitusekorraldajaid.

Kunstikirjutiste võistlus aitab noori endi jaoks kunsti lahti mõtestada. Valesti kunsti mõista ei saa, ütles president.

"Tulge näitustele, vaadake seda näitust ja siis kirjutage neid mõtteid, mis teil tekkisid ja ärge mõelge seda, et võib-olla minu mõtted ei ole õiged," rääkis president.

"Kunsti vaadates on võimalik kirjeldada oma emotsiooni ja see kõik on äärmiselt õige ja sellest tekib päris palju huvitavat arutelu."