President Kaljulaid ootab noori Eesti kunstist kirjutama

"Kunstinäitused on viimasel aastal pidanud pikalt suletud olema ja kunstnikel on olnud vähem võimalusi oma töid eksponeerida. Nüüd, kus saab jälle galeriisid ja näituseid päriselt külastada, on hea hetk leida Eesti kunstnikke, kes nooremat põlvkonda kõnetavad. Kunsti mõistmiseks ei ole õiget ega valet viisi ja kutsun koolinoori taas Eestile kirjutama ning kunstist inspireerituna oma mõtted kirja panema," ütles riigipea üleskutses.

Kirjutada võib arvustuse, essee, luuletuse, räpiloo või teha video – täpselt selle, mis noore meelest nähtu kõige paremini esile toob ja kokku võtab. Eesti kunstist inspireeritud mõtted tuleb saata 17. septembriks aadressile kirjutaEestile@vpk.ee.