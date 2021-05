Arvustus. Sari "Innocent" võlgneb palju tänu algmaterjalile

Netflixi Eesti esikümnes olev Hispaania sari "Innocent" ("El inocente" 2021) on Oriol Paulo filmograafias juba 11. töö arvukate lühifilmide ja kahe rahvusvahelist kuulsust toonud täispika mängufilmi "The Body" (2012) ja "The Invisible Guest" (2017) järel.