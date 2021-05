Arvustus. "Ferry" ja "Undercover" näitavad kurjategijate inimlikumat ja vägagi argist palet

Ferry Bouman on 30-40 aastates Hollandi ärimees, kelle äritegevuse lööb uppi end valeidentiteediga ta lähiringi sisse smugeldanud paarike. Olukorda võib nimetada kriminaalseks, seda enam, et paarike on tegelikult politsei eriuurimisrühmast ning Ferry äri seisneb sünteetilise narkootikumi tootmises ja levitamises. Sellest räägibki Belgia-Hollandi-Saksamaa ühistöös valminud ning tõsielul põhinev draamasari "Undercover" (2019-), millest on ilmunud juba kaks hooaega ja suve lõpul peaks ekraanidele jõudma ka kolmas.

Äsja valmis sarja tegijatel ka täispikk film, mis on mõeldud eel-eelloona draamasarjale. "Ferry" (2021) keskendub Ferry Boumani eneseleidmisele "üksikettevõtjana" ja ta suhte algusele tulevase abikaasa Daniellega. Tootmise mõttes järgib see sama loogikat nagu näiteks menusari "Breaking Bad" (2008-2013), mille eelsari "Better Call Saul" (2015-2021) ja selle peategelane, advokaat Saul Goodman on kujunemas vaat et sama populaarseks kui "Breaking Badi" Walter White. Ka siin on eraldi toodetud lugu just kõrvaltegelasest, kes osutub põnevamaks kui peaosatäitja.

"Ferry" toetub "Undercover" sarja esimesele hooajale, mis kujundab pildi Boumanidest ja nende lähikonnast koos salapolitseinike paari Bobi ja Kimiga. Kui salamissioonile saadetud uurija Bob (Tom Waes) jääb kogu sarja vältel üpris üheplaaniliseks tegelaskujuks, siis Ferryle (Frank Lammers) on juba stsenaariumis juurde kirjutatud ka teatud sisemine areng ning inimlikum, emotsionaalne, empaatiat võimaldav tasand – suur süda karmi koore all.

Ferry tahumatus ja jõhkrus gängsterina on ta professionaalne kuvand, tööriietus, sisemas otsib see mürakas mees aga lähedust, kaitset ja hoitust, seda, mis tal lapsepõlves saamata jäi. Ta kaasa Danielle (Elise Schaap) suudab ja tahab seda oma mehele pakkuda, talle kujuneb saatuslikuks aga sisemine ebakindlus ning liigne emotsionaalsus. "Ferry" räägibki sellest, kuidas nad kokku said ja millise valiku pidi Ferry tegema, et avada oma tulevik.

"Undercover" sarja esimene hooaeg purustab Ferry kuningriigi ja teisel hooajal tegeleb salapolitseinik Bob juba uue juhtumiga, paljastades illegaalset relvaäri. Ferry ootab aga vabanemist vanglast, haududes kättemaksu.

"Undercoveri" ja "Ferry" produtsent Nico Moolenaar on intervjuudes öelnud, et sooviski panustada pigem karakteritele kui märulile, seda enam, et sari annab võimaluse karaktereid kujundada ja nendevahelisi suhteid välja mängida. Pealegi on tegemist lugu süütena käigus hoidva sisemise konfliktiga, kus isiklik ja professionaalne sfäär läheb sassi nii seadusekaitsjatel kui ka seaduserikkujatel.

"Ferry" avab Limburgis kämpingus elava narkoparuni tausta veidi enam ja on vaadeldav pigem pärast "Undercover" sarja esimest hooaega, kus Ferry ja Danielle šarm paremini esile tuleb. Ferry, tema partner – endine politseinik John (Raymond Thiry) – ning nende kambajõmmid on ühiskonnale parajad jätised, kuna ehitavad oma impeeriumi teiste eludele. "Ferry" ja "Undercover" näitavad aga ka kurjategijate inimlikumat ja vägagi argist palet. Muidugi ei õigusta see nende tegusid, kuid nagu võib näha "Undercover" sarjast, pole ka õiguskaitsjatel paremaid valikuid kui tegutseda sel n-ö hämaramal poolel.