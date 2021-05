Muusikavaldkonna esindajad: inimeste töö purustamine eelarvekärpega pole kohane institutsioonile, kes peaks meid kaitsma

Pöördumises seisab, et just suuresti tänu kaitseväe ning politsei- ja piirivalveorkestritele on Eesti heliloojatel säilinud traditsioon ja võimalus luua keerukamat puhkpillimuusikat ning kaitseväe orkester olnud ainus kollektiiv, mis süstemaatiliselt arendab ja jäädvustab Eesti tseremoniaalmuusikat.

"Paljude inimeste töö purustamine ühe eelarvekärpega pole kohane institutsioonile, kes meid kaitsma peaks. Selle sammuga ei heiduta me mitte oma riigi vastaseid, vaid arvukaid noori eemale puhkpillimuusiku elukutsest ning võimalusest teenida oma riiki relvaga, mille käsitsemist on õpitud 15–20 aastat – pilliga," märgivad pöördumisele allakirjutanud.

Allakirjutanud organisatsioonid toovad pöördumises välja, et professionaalne kultuur, mille oluline osa kaitseväe orkester on olnud, pole isetekkiv või -reguleeruv ökosüsteem, vaid nende kõigi igapäevane hool, kohustus ja pingutus. "Palume Teilt Kaitseväe orkestri, kui Eesti muusikakultuuri olulise kollektiivi säilitamist."