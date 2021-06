Laanet loodab kaitseväe orkestri jaanuariks sõjamuuseumi koosseisu viia

Kaitseminister Kalle Laanet teatas, et on kokku kutsunud komisjoni, et töötada välja meetmed kaitseväe orkestri viimiseks kaitseväest Eesti sõjamuuseumi koosseisu jaanuariks 2022.

Kirjas Eesti muusikanõukogule teatab Laanet, et professionaalset sõjaväemuusikat ei ähvarda kadumine ning on oluline, et nii kaitseväe kui presidendi ja välisteenistuse tseremoniaalsed üritused saaksid ka edaspidi väärikalt korraldatud.

"Selle juurde kuulub vaieldamatult ka professionaalne orkester," märgib kaitseminister oma kirjas ja lisab, et on kokku kutsunud komisjoni, kelle ülesanne on korralduslike meetmete väljatöötamine, et viia orkester hiljemalt 1. jaanuariks 2022 kaitseväest Eesti sõjamuuseumi koosseisu.

"On oluline, et kaitsevägi saaks keskenduda rohkem riigi sõjalise kaitse ettevalmistamisse, aga seejuures oleks tagatud ka riigi sõjaväelised kombed ja tavad," seisab kirjas.

"Leian, et orkestri viimine Eesti sõjamuuseumi koosseisu avardab orkestri võimalusi ja me kõik saame kuulata professionaalset puhkpillimuusikat meile seni harjumuspärases vormis ka tulevikus."