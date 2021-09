Kaitseväe orkestrandid jätkavad sõjamuuseumi all tööd poole koormusega

1. oktoobril sõjamuuseumi alla liikuv kaitseväe orkester jätkab sama juhi ja peadirigendiga, kuid mõned orkestrandid on teada andnud, et ei soovi uues koosseisus jätkata, ütles ERR-ile sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.

"Kõigile orkestrantidele on tehtud ettepanek jätkata ka sõjamuuseumi koosseisus, ent mõned on teada andnud, et nad ei soovi uues koosseisus jätkata. Mul on hea meel, et orkestri juht ja peadirigent kapten Simmu Vasar on nõus juhtima ka sõjamuuseumi koosseisus tegutsema hakkavat orkestrit," lausus Lill.

Lille sõnul plaanitakse praegu 41-liikmelist orkestrit, vabad kohad on kavas edaspidi täita.

Orkester alustab sõjamuuseumi koosseisus tööd 1. oktoobril. Koostööd tehakse ka edaspidi kaitseväe ja teiste riigiasutustega, ütles Lill.

Orkestri esimene ülesastumine uues koosseisus on kavas presidentide vahetamise tseremoonial 11. oktoobril.

Sõjamuuseumi eelarves on järgmisel aastal orkestri tegevuskuludeks ette nähtud 517 426 eurot. Kaitsevägi kulutas orkestri ülalpidamiseks 1,15 miljonit eurot aastas.

Lille sõnul moodustab ligikaudu poole miljoni suurusest orkestri eelarvest suurima osa palgakulu. Lisaks katab kaitseinvesteeringute keskus orkestri ruumide rendiga seotud kulud.

Muutuste kohta märkis Lill, et eeskätt muutub töösuhe orkestrantidega: nad pole enam kaitseväelased, samuti töötavad orkestrandid edaspidi töölepingu järgi poole koormusega, mis katab riiklikel tseremooniatel esinemise.

Orkestrile jäävad Lille sõnul senised vormid, kaitsevägi annab kollektiivile üle instrumendid.