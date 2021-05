"Ringvaade" jagas esimesed vihjed pimeoksjoni kolme teose kohta

Pimeoksjonil on kolm erinevas tehnikas teost kolmelt erinevalt kunstnikult – üks surnud kunstnikult, teine kuulsalt, aga elavalt kunstnikult, ja kolmas noorelt kunstnikult.

"Ringvaade" jagab nädala jooksul iga päev kultuuriloolisi vihjeid pimeoksjonil olevate kunstiteoste ja autorite kohta, kuid teoseid ennast ei paljastata.

Esimene vihje juba lahkunud kunstniku teose kohta: teos on valminud 1995. aastal ning autor ise on võrdselt meisterlik nii graafikas kui maalis.

Vihje kuulsa elus kunstniku teose kohta: 1979. aastal valminud tööks on kasutatud kõrgtrükitehnikat ning autori kunsti ei ole võimalik ette kujutada masinata.

Vihje noore kunstniku teose kohta: töö on valminud 2020. aastal ja tehnikaks akrüülvärv lõuendil.

Pimeoksjon toimub veebikeskkonnas osta.ee. Kõigi teoste alghind oli 1 euro, teisipäeval oli kõigi teoste hind kerkinud aga juba üle 2000 euro. Oksjoni tulu eest soetatakse kunstitarbeid Tallinna Ülikooli praktilise kunstiteraapia täiendkursuse jaoks. Kursuse kaudu juhendatakse kasvuraskustega laste terapeute, psühholooge ning õpetajaid läbi kunstiteraapia võimaluste.

"Osta üks kunstiteos päeva" eesmärk on eesti kunstnike loomingu väärtustamine ning tähelepanu juhtimine sellele, kuidas kunst rikastab elukeskkonda. Algatus toimub teist aastat järjest, selle eestvedaja on Art&Tonic galerii ning see toimub koostöös Tartu kunstnike liidu, Kai kunstikeskuse ja ARS kunstilinnakuga.