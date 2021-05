"Ringvaates" avaldati pimeoksjonil olnud kunstiteosed

Pimeoksjoni korraldaja Reigo Kuivjõgi ütles, et on tulemusega rahul. "Peamine eesmärk sai täidetud, et rahvas nädala jooksul mõtleks kunsti peale," sõnas ta. Ta rääkis, et nädala jooksul tuli kolmele teosele kokku üle 120 erineva pakkumise.

Esimene pimeoksjoni teos oli tehtud eesti tuntud kunstniku poolt, kes enam elus pole. Kuivjõgi avaldas, et teose autor on Peeter Allik, kaasaja kunsti üks suurimaid kunstnikke. "Vihjetena öeldi, et ta oli absurdikungingas maalikunstis ja ka siin töös näeb ära tema sisemist sarkasmi ja absurdi." Teos müüdi 2100 euro eest

Peeter Alliku maal

Teine töö, eesti elava kunstniku tehtud töö müüdi 2050 euroga ning selle autor oli Leonhard Lapini. "Lapini puhul arvasid peaaegu enamus ära, et tegemist on tema tööga," tõdes Kuivjõgi. ""Naine-masin" oli maestro tugevamaima ja tuntuima sarja teos ning see konkreetne eksemplar on käinud piiri taga näitusel."

Leonhard Lapini maal

Kolmanda töö autor oli noor eesti kunstnik Mirjam Hinn. ""Kuupaistesonaat" on inspireeritud Beethoveni samanimelisest sümfooniast ning see valmis eelmise aasta Klaaspärlimängu festivali raames," rääkis Kuivjõgi ja lisas, et Hinn on oma 30ndate alguses, aga juba väga tunnustatud nii kodumaal kui piiri taga ning kinnitas, et teda ootab ees suur tulevik.