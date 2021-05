Reigo Kuivjõgi: noore kunsti oksjonid on üldjuhul kõige ausamad kunstitajumise vormid

Tartu noore kunsti oksjoni eestvedaja Reigo Kuivjõgi alustas 21. mail toimuva ettevõtmise Osta Üks Kunstiteos Päev raames pimeoksjonit, kus lähevad anonüümselt müüki kolm maali. Kuivjõe eesmärk on, et inimesed tajuksid kunsti rohkem enda ümber ja julgeksid kunsti koduruumidesse osta.

Kuivjõgi tunnistas, et kunst on praegu suurema tähelepanu all kui varem.

"Aga neist noorte kunstnike teosed veel nii hüppelist kasvu ei tee. Selle viimase aastaga tegid just Hausi oksjonid ja ennekõike just pealesõjajärgsed kunstnikud. Aga iga noor kunstnik, kes on piisavalt järjepidev ja hea, jõuab kunagi ka legendistaatusesse."

Kuivjõgi märkis, et praegu on ilmselt olemas ka neid inimesi, kes neavad, et oleks võinud Tiit Pääsukese, Jüri Arraku, Leonard Lapini nooruspõlve töid soetada ja täna oleks nendega plussis.

"Mõni seda kindlasti tegi, osa jättis tegemata, sama on ka tänaste noortega. Mõni neist võib tulevikus omada sama staatust kui Arrak, Pääsuke või Põldroos."

Ta tõdes, et noore kunsti oksjonid on üldjuhul kõige ausamad kunstitajumise vormid.

"Enamus kunstnike nimed on ostjatele tundmatud ja nad juhinduvad selle visuaalse naudingu järgi, mis selle konkreetse kunstniku teos neis tekitab ja tulevikus saab näha, mis see töö hakkab temaga koduseintel tegema."

Pimeoksjonil läheb müüki kolm maali -- üks surnud kunstnikult, teine kuulsalt, aga elavalt kunstnikult ja kolmas noorelt kunstnikult. Oksjon toimub veebikeskkonnas osta.ee. Kõigi teoste alghind on 1 euro, esmaspäeva õhtul oli kõigi teoste hind kerkinud aga juba üle 2000 euro.

Kuivjõgi selgitas, et tema algne idee sellise pimeoksjoni korraldamise taga oli see, ta püüab juba teist aastat ellu kutsuda algatust Osta Üks Kunstiteos Päev.

"See võib tunduda agressiivse, tarbimisele suunatud üleskutsena, aga tema eesmärk on, et inimesed tajuksid kunsti rohkem enda ümber ja julgeksid kunsti koduruumidesse osta."

Oksjonil olevate tööde kohta jagab "Ringvaade" nädala jooksul jooksvalt vihjeid. Oksjon lõppeb reedel, 21. mail ja "Ringvaates" selguvad ka tööd ja nende taga olevad autorid.

Kuivjõgi usub, et välistamismeetodil on vihjete pealt võimalik ilmselt ka kokku panna, kelle töödega on tegu. "Profimad ninad raalivad juba enne lõppu välja, kelle teostega on tegemist."