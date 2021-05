Ugala tõi lavale Gogoli "Sõprusest. Armastusest. Hullumeelsusest"

Nagu kinod, nii on ka teatrid oodanud pikisilmi uste avamist. Kuhjunud on ridamisi uuslavastusi, mis on ammu valmis, kuid pole veel publikuni jõudnud. Seepärast on Ugalas esmaspäeval koguni kaks esitendust.

Suures saalis saab näha Nikolai Gogoli komöödiat "Sõprusest. Armastusest. Hullumeelsusest", mille lavastas Kaili Viidas Pärnu Endlast.

Vaatajale pakutakse tegelikult kolme täiesti iseseisvat etendust. Vene kirjandusklassik Nikolai Gogol jutustab esmalt loo kahe südamesõbra tühisest tülist, mis paisub lepitamatuks vaenuks. Siis kaotavad kaks sõpra Peterburi hiilguses ja viletsuses naisi taga ajades pea, väärikuse ja lõpuks ka elu. Viimaks heidetakse pilk ühe lihtsa nõuniku unistustele, pettumustele ja eneseleidmisele, mis teeb temast hullumaja patsiendi.



Etendus pakub lavastaja Kaili Viidase sõnul Ugala särtaka ja emotsionaalse trupi näitlejaile võimaluse särada suurtes rollides ja olla samal ajal ka kõrvalosades.



"Gogol räägib inimesest ja talle meeldib rääkida väikesest inimesest. Mismoodi tema peab hakkama saama maailmas. Me ju väga tihti leiame iseeennast väga üksikult selles suures maailmas. Gogol väga ilusasti tegeleb sellega ja talle meeldib seda vaadata läbi satiiri, läbi groteski, kalambuuri," rääkis Viidas "Aktuaalsele kaamerale".

Näitleja Margus Tabor ütles, et esietenduseni jõudmine võttis koroona-pandeemia tõttu tavatult palju aega ning õpetas hindama vabadusi, mis tunduvad nii loomulikud.



"Kõigi asjadega on nii, me märkame seda alles siis, kui me sellest ilma jääme - töö, tervis, armastus, suhted, pere. Kui me sellest ilma jääme, siis mõtleme, kus ma midagi valesti tegin," lisas Tabor.